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去年6611万人提取住房公积金超2万亿元

2022年06月25日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月24日电　（记者丁怡婷）近日，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布《全国住房公积金2021年年度报告》（以下简称《报告》）。2021年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额29156.87亿元，6611.21万人提取住房公积金20316.13亿元。

　　根据《报告》，住房公积金制度覆盖面进一步扩大，缴存职工结构更加优化。全年新开户单位79.46万个，新开户职工2220.51万人。新开户职工中，城镇私营企业及其他城镇企业、外商投资企业、民办非企业单位和其他类型单位缴存职工占比达76.85%。全年住房公积金实缴单位416.09万个，实缴职工16436.09万人，分别比上年增长13.88%和7.23%。

　　重庆等6个城市稳步推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点工作，助力解决大城市新市民的住房问题。截至2021年底，试点城市共有7.29万名灵活就业人员缴存住房公积金，其中多数是新市民、青年人。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月25日 07 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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