龚相娟 梁 雪

图①：部署于国家超级计算天津中心的“天河一号”超级计算机。

图②：天津朗誉机器人有限公司生产的重载设备。

图③：天津港北疆港区智能化集装箱码头。

天津市委宣传部供图

砥砺奋进又一载，蓄积能量再出发。

6月24日，天津如约迎来第六届世界智能大会。中外知名企业家、业界权威学者专家齐聚线上，共论智能科技前沿创新技术、共推智能科技成果应用落地、共享智能科技发展合作机遇。

多措并举鼓励创新

过去五年，天津坚持政策发力、项目支撑、创新引领、人才支持的发展路径，形成以人工智能为核心、以新一代信息技术为引领、以智能制造为主攻方向、以新型智能基础设施为关键支撑的各领域深度融合发展的新兴产业。

过去五年，天津完善产业链打造天津“智港”，实施智能科技产业发展“1+10”行动计划，信创产业形成完整产业链，产业集聚度和发展能级走在全国前列。以会引资累计签约695项，协议投资额达5428.5亿元。

2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》。此前一周，天津举办了首届世界智能大会，立足长远瞄准智能科技产业。

一系列支持政策出台。《天津市促进智能制造发展条例》成为全国首部智能制造地方性法规。《关于加快推进5G发展的实施意见》《天津市新型基础设施建设三年行动方案》等着力构建泛在互联、全域感知、数据融合、创新协同、安全可靠的智能网络体系。《天津市贯彻落实数字经济发展战略纲要的实施意见》《天津市建设国家新一代人工智能创新发展试验区行动计划》等支持政策进一步明确了发展方向。天津深入实施智能制造专项资金政策，累计支持八批2998个项目，全市安排资金91.9亿元，带动投资超过1200亿元。

创新能力稳步提升

蹄疾步稳，持续深耕，产业体系日趋完备。在天津，智能科技产业企业、项目、人才加速布局，信息技术应用创新、大数据与云计算、机器人、车联网、智能终端、先进通信等优势领域快速发展。华海清科、天地伟业、南大通用、九安医疗、唯捷创芯、朗誉科技等一批优质企业飞速成长。以飞腾处理器（CPU）、麒麟操作系统为核心的“PK”体系市场占有率接近80%。

天津西青区创建国家级车联网先导区，依托腾讯基础云平台、交通大数据平台、地图定位系统等技术优势构建了车路协同平台体系，将车联网服务广泛触达用户，打通了路侧摄像头、雷达、雷摄一体机等感知设备，落地了18个重点（覆盖国标场景16个）、细分101个车联网应用场景。

2019年，国家主席习近平向第三届世界智能大会致信，强调把新一代人工智能作为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量，努力实现高质量发展。

天津踔厉奋发，创新能力进一步攀升。先进计算与关键软件（信创）海河实验室建设揭牌运行，中国“信创谷”“智汇谷”等优质创新平台拔地而起，中国新一代人工智能发展战略研究院、中国工程科技发展战略天津研究院加快建设，北方大数据交易中心、国家智能社会治理实验特色基地全面展开。国家人工智能创新应用先导区、国家级车联网先导区成功获批，天津成为国内唯一一个拥有双先导区的城市。“天河三号”百亿亿次超算、华海清科12英寸抛光设备、“神工”脑机交互系统等一批津版“独门绝技”填补空白。

“大数据、人工智能正是换道超车的优势所在。如果在人工智能换道超车方面能够取得新突破，也可以来改造传统产业，进一步提高生产能力。” 北京大学新结构经济学研究院教授、院长林毅夫在第五届世界智能大会高峰会上表示。

智能制造驱动发展

智能科技赋能引领，为天津制造业数字化、网络化、智能化提供了强劲动力。过去五年，天津建成丹佛斯、海尔5G工厂、长荣科技等200个智能工厂和数字化车间；培育了紫光云、中汽研、宜科电子等一批行业工业互联网平台，推动工业企业上云超过8000家；打造了涵盖智能制造装备及产品、工业软件及控制系统、智能制造专业服务等领域的产业支撑体系，智能制造已经成为支撑制造业立市的新动能。

如今，以新技术、新模式、新应用、新业态为代表的智能科技产业已经融入生产生活各个领域，成为引领高质量发展、助力高水平改革开放、服务高效能治理、赋能高品质生活的重要力量。

天津市工业和信息化局局长尹继辉介绍，2021年，天津智能科技产业营业收入占全市规模以上工业和限额以上信息服务业比重达到24.8%，比2020年提高1.2个百分点。其中，电子信息制造业全年累计完成产值1847亿元，增加值累计增长9.1%；软件和信息技术服务业实现营业收入2634亿元，同比增长15.2%，打造了高质量发展的“新引擎”。

在日前闭幕的天津市第十二次党代会上，天津提出了全面建设社会主义现代化大都市的奋斗目标，明确要大力实施“制造业立市”战略，全面塑造高质量发展新优势。“我们将坚持以智能科技为引领，加快构建‘1+3+4’现代工业产业体系，不断壮大产业规模，全力攻坚关键核心技术，持续优化产业生态，以数字化转型催生发展新优势，奋力实现制造业高质量发展。” 尹继辉说。

《 人民日报 》（ 2022年06月25日 08 版）

(责编：白宇、胡永秋)