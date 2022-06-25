本报记者 靳 博

沿着天津港北支航道溯流而上，一排高大的青色岸桥和七彩场桥格外醒目，无人驾驶的智能水平运输机器人灵活穿梭于码头和堆场之间，自动化装卸设备吊装着集装箱在预设位置精准落位……今年1—5月，天津港“智慧零碳”码头已经实现单日12条线全部开满，每个月吞吐量的增幅都在20%以上。

2021年10月17日，天津港北疆港区C段智能化集装箱码头正式投产运营。“天津港聚焦智慧港口建设应用实际问题，直面难点、痛点，基于全球占比95%以上的传统集装箱码头改造应用，探索未来新一代自动化集装箱码头建设新路径，给出自动化集装箱码头2.0方案，实现‘智慧’+‘绿色’全领域深度融合。”天津港集团党委书记、董事长褚斌表示。

在距离码头不到1公里的天津港第二集装箱码头公司智控中心，操作部党支部书记、经理冯淼在各操作台前驻足指导，时刻关注着码头各环节、各部位的生产情况。“这几天码头作业强度大，我们专门安排人员对系统进行实时监测，让‘智慧大脑’变得更聪明。”信息部副经理刘喜旺盯着中控大屏说。

自去年正式投产运营以来，天津港第二集装箱码头公司革新38项自动化业务流程，优化45项生产作业环节，开发14个生产作业小程序，完成105项SOP标准化作业流程操作手册，持续提升运营效能。公司党总支书记、总经理杨荣介绍，今年公司研发的数字孪生应用、ART双轴控技术研究与应用、自动充电技术三项科技成果达到国际先进和国内领先水平。

天津港集团加快数字化转型，织密信息传输“高速路”。“我们将坚持以质为先、效率至上、创新引领，努力打造世界一流的智慧港口。”褚斌说。

《 人民日报 》（ 2022年06月25日 08 版）

(责编：白宇、胡永秋)