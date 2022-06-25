本报记者 王锦涛 曲哲涵

育才造士，为国之本。“加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”，成为顺应时代需求的教育改革内容之一。

“职业教育前景广阔，大有可为。三百六十行，行行出状元。希望你们继承优良传统，与时俱进，认真学习，掌握更多实用技能，努力成为对国家有用、为国家所需的人才。我支持你们！”2019年8月20日，习近平总书记在甘肃山丹培黎学校考察时，对推动职业教育高质量发展，再次作出重要指示。

职业教育、工匠精神是总书记念兹在兹的一件大事。总书记同山丹培黎学校间，有着特殊的缘分。在福建工作的时候，他曾推动企业资助过这所学校。到中央工作后，他也一直关心学校的发展。

“牢记总书记的嘱托，我们创新办学理念，近年来全面推动中职—高职—应用型本科贯通培养工作。”山丹培黎学校校长彭东军说，学校先后与省内40多所中职学校签订“五年一贯制”联合培养协议，学生通过转段考试便可升入高职。2020年，培黎职业学院正式招生，并与北京、广东等地的企业和高校合作，实现了“中高职一体化、校企研多平台”办学。

“总书记的勉励让我更加坚信，将个人成长和国家需求相结合，人生可以很精彩。”培黎学校实训楼里，王睿兴熟练地在光机电一体化设备前操作，谈到未来发展他满怀憧憬。职业教育改变着大批像王睿兴这样的农村娃的命运。山丹培黎学校农村学生占比83.7%，目前已有1万多名学子走出大山，告别贫困。

长期以来，西北地区因自然条件限制，发展相对落后。习近平总书记强调，区域之间发展条件有差异，但在机会公平上不能有差别。要解决这个问题，关键是要发展教育，特别是要大力发展职业教育。

职业教育搭起成才“立交桥”。入夜，金川集团铜业有限公司贵金属冶炼分厂实验室灯火通明，全国劳模、提纯班班长潘从明，正辅导刚入职的技工做实验。甘肃职业教育从“校中厂”向“厂中校”延伸，数控机床轰响的无尘车间，火花四溅的焊接平台……职教课堂在不断延伸，学生多样化选择、多路径成才的“立交桥”更加畅通，现代职业教育体系正加速构建。

不久前，甘肃出台加快“技能甘肃”建设的若干措施，将筹建3到5所职业技术大学，试点建设一批职普融通综合高中，并推动中等职业学校与普通高中、高等职业学校与应用型大学课程互选、学分互认。甘肃省教育厅厅长王海燕说，到2025年，全省技能人才总量将达到240万人，高技能人才总量将达到46万人以上。

目前，我国建成世界规模最大职业教育体系，共有职业学校1.12万所，在校生超过2915万人。职业教育进入高质量发展新阶段，改变着更多人的命运，改变着更多家庭的面貌，也为民族复兴提供着有力的人才和技能支撑。

(责编：赵竹青、陈键)