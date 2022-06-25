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我国反垄断法完成修改 保护公平竞争

2022年06月25日08:57 | 来源：新华网
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原标题：我国反垄断法完成修改保护公平竞争

　　新华社北京6月24日电（记者赵文君）十三届全国人大常委会第三十五次会议6月24日表决通过关于修改反垄断法的决定，自2022年8月1日起施行。

　　这是反垄断法自2008年实施以来的首次修改。修改后的反垄断法明确，国家建立健全公平竞争审查制度，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作。

　　在总结实践经验的基础上，修改后的反垄断法完善相关制度设计，如在保护市场公平竞争的同时鼓励创新；明确经营者在依法竞争的同时合规经营；规定了垄断协议的安全港规则；增加了对个人隐私和个人信息保护方面的有关规定。反垄断法的修改，有利于稳定市场预期，为经营者提供公平透明可预期的良好环境。

(责编：赵竹青、陈键)

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