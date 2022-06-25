原标题：全球航运市场能火多久

近日，全球最大集装箱航运公司地中海航运(MSC)再下订单，向中国新时代造船有限公司订造20艘LNG动力双燃料集装箱船。订单交付后，地中海航运运力将增长近20万标箱。

过去一年多，伴随航运运费飙升，全球航运业强劲反弹，进入黄金周期。地中海航运公司乘势扩大运力，18个月购买了169艘集装箱船。今年年初，其运力超越雄踞榜首20年的马士基后，扩张运力的步伐依旧没有停止。地中海航运决心在航运市场这轮创纪录的黄金周期中大赚一笔的意图十分明显。

然而，就在地中海航运订造新船之际，其老对手马士基警告，称全球集装箱航运市场这轮空前繁荣即将终结。全球航运市场还能火多久？狂欢过后，会出现运力过剩吗？

据报道，2021年全球累计签约新船订单1671艘，按载重吨计同比增长77.1%，其中集装箱船同比增长326.9%，在所有船型中增长最为突出。除地中海航运外，达飞、中远海运等大型航运公司也都在订造新船。有观点认为，航运巨头们大手笔买船就是集装箱市场持续繁荣的最好背书。也有分析称，全球航运市场的黄金周期即将触顶回落。

是否会出现运力过剩，还得看供需。

供给方面，航运公司订造的集装箱船，交船时间集中在未来1年至4年。届时，全球航运市场的运力将出现大幅增加。此外，航运市场这波黄金周期，供应链失衡、港口拥堵导致的运力不足“功不可没”。一旦这些阶段性问题得到缓解，运力将进一步被释放。因此，不排除出现高位订船、低点交付的情况。

需求方面，世界经济增长下行压力增大，多国商品价格高企，消费需求将会下滑。6月初，摩根大通分析认为美国货运业出现衰退，集装箱货运已经出现量价齐跌，导致美国、欧洲、日韩等多国股市航运板块大幅下挫，给市场发出了预警。惠誉报告也认为，2023年全球集装箱船运力将超过需求。

任何市场都有周期性，“跑一趟船就能赚出一条船的钱”“一天赚上亿”的火爆行情总有结束的时候。繁荣过后，航运公司何去何从，需要未雨绸缪。

(责编：赵竹青、陈键)