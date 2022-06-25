原标题：IMF大幅下调美经济增长预期 美国能否避免经济衰退？

据路透社报道，国际货币基金组织(IMF)24日发布年度评估报告，大幅下调美国经济增长预期，原因是美联储激进加息令需求降温。

报道称，IMF24日发布美国经济政策年度评估报告，报告的最新预测是美国2022年国内生产总值(GDP)将增长2.9%，低于4月份预测的3.7%。

IMF还将美国2023年的经济增长预期从2.3%下调至1.7%，2024年的增长预期则降至0.8%。

IMF总裁格奥尔基耶娃在新闻发布会上说，“美国避免经济衰退的道路正在收窄”，前景存在高度的不确定性。

格奥尔基耶娃认为，价格稳定对保护美国收入和维持增长非常重要，但在实现这一目标前，消费者可能得经历“一些痛苦”。

她还说，她与美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔进行了讨论，对两人“要降低通胀的决心”毫不质疑。

据悉，美联储寻求2%的平均通胀目标，但目前美国的通胀率比美联储的目标高出三倍多。

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