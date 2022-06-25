李丰

原标题：“因村派人”保驾护航 贵州破解乡村电商人才只出不进

农村电商要发展，离不开一支爱农业、懂技术、善经营的人才队伍。但近年来，农村年轻人流失，很多专业电商人才也不愿意在农村工作，农村电商人才存在“只出不进”的情况。

日前，《工人日报》记者在贵州贵阳、遵义、安顺等地采访时发现，当地通过一系列创新措施，吸引培育更多的农村电商人才，推动农村发展、农业增收、农民致富。

系统性的电商培训

“有‘李中贵族’之称的‘蜂糖李’已经上市了。”6月15日一大早，贵州省镇宁布依族苗族自治县六马镇弄袍村党支部书记罗平正在直播。“半年之前我什么也不懂，多亏政府组织的电商培训，我开启了直播人生。”他说。

为打破农产品自产自销的困境，贵州积极拓宽农产品销售渠道，同时大力开展校企合作，针对机关工作人员、企业高管、返乡农民工、农村青年等不同人群提供短期、中期、长期结合的递进式培训，打造一批创新意识强、执行能力强的电子商务人才队伍。其中，贵州特别有针对性地对“村官”强化电商技能培训，罗平正是接受过系统电商培训后成长起来的村书记。

同样，在仁怀市火石镇光明村电商孵化基地，村支书吴逸豪一边大口吃着本地自产的李子，一边在抖音直播间里和网友互动，屏幕下方，不断涌入点赞、转发、留言……“脱骨李”当天就卖出了1000多斤。截至目前，该村组织电商培训30场，培育60余名专业主播，孵化农村电商带头人11人，累计销售农产品180万元。

贵阳市云岩区金关电商产业园党支部书记陈平在2017年到金关村工作，经过深入了解，发现本村企业产品销量始终难以突破。他积极在各类平台上推广乡村企业产品，成功将金关产品推出大山。2017年下半年，金关村本土企业在淘宝和京东陆续上线，后来又入驻了抖音直播。现在每次直播可以卖出800余单，销售额在3万元左右。

“因村派人”保驾护航

为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供组织保证和人才支持，截至目前，贵州已选派3万多名干部驻村助力乡村振兴。“目前，我们在狮溪镇箐坝村已发展方竹1.5万亩。”6月20日，贵州省桐梓县经济贸易局派驻狮溪镇箐坝村第一书记杜泽飞告诉记者，在他的大力帮扶下，村里成立合作社，鼓励村民入股，以“公司+合作社+农户”的模式，主动对接县产投集团加大投入，改进生产工艺，拓宽销售渠道，增加群众收入。

贵州发挥驻村干部作用，引导培育电商产业发展。同时，该省还针对乡村振兴示范村、党组织软弱涣散村，根据选派干部专业背景、个人特长、单位资源等特点“因村派人”。 “栽种的水稻出现了卷叶现象怎么处理？”“花椒采摘弱枝修剪认定标准是什么？”6月15日一大早，贵州省余庆县农技推广研究员李大庆的微信便响个不停，他一一回复了群中消息，又将群众咨询的问题逐一建档。这是李大庆的第5次“坐诊”服务。今年以来，贵州遵义市、毕节市等地依托“农技服务指导群”常态化开展专家服务团产业“问诊”活动，通过“乡镇点单、组织部下单、服务团队接单”方式，引导更多人才到基层一线为电商产业保驾护航。

据介绍，“问诊”活动分为“上门式”服务和“坐诊式”服务两类。“上门式”服务根据“乡镇点单”具体情况，由专家人才带队下沉至农业产业一线，主动向群众问需问难，及时帮助解决群众产业发展方面的“急难愁盼”。“坐诊式”服务由县当地农业部门牵头，依托微信群、钉钉等软件让群众线上问诊，专家线上“把脉开方”，有效延伸了农技人才服务触角，提高了服务效率。

(责编：赵竹青、陈键)