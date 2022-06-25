黄慧

原标题：杭州楼市新政满月 二手房“春天”来了吗？

6月下旬，浙江杭州楼市新政出台已满月，二手房市场正在悄然发生变化。

杭州官方主办的透明售房网统计显示，在5月17日杭州楼市新政出台后的一个月，杭州主城八区二手住宅成交套数达到5143套，环比上涨112%，杭州楼市“春天”来了吗？

新政效果明显 挂牌量、成交量均上涨

一直以来，“居者有其屋”是百姓最关心的事情之一，这也使得房地产成为经济支柱型行业。楼市平稳健康发展依然离不开“房住不炒”定位，其中，二手房市场平稳运行是关键。

2022年上半年，多地放松调控，信贷环境宽松等多重利好政策相继发布。5月17日，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，放出大量二手房房票，释放刚需及刚改置换需求。将5月17日作为二手房市场成交的分界线来看，新政刺激作用明显。

根据杭州贝壳研究院数据，2022年5月，杭州住宅成交超4100套，其中新政前(5月1日至5月16日)日均成交超90套住宅，新政后(5月17日至5月31日)日均成交超180套住宅，住宅网签量因新政刺激，日均提升83%。

在杭州市上城区丁桥板块从事多年二手房中介的刘宇星(化名)介绍，今年5月前，来咨询二手房的人少之又少。“往年的这个时候，是我们比较忙的时间，大家都喜欢在四五月份来咨询，手续办完后，下半年能够尽快装修入住。”刘宇星透露，今年上半年，自己收入比去年同期少了近一半。

但随着住房信贷政策调整和杭州楼市新政出台，5月下半月，刘宇星逐渐忙碌起来。“楼市新政出台后的那个星期，我每天早上7点出门，晚上10点才到家，最多的一天带了6个业主，一天总共看了十几套房，当天还成交了2套。”刘宇星表示，5月后半月，门店经常就只有一个人，大家都带着客户在外面看房，已经好久没有这样忙碌了。

这是杭州二手房回暖的缩影。杭州贝壳研究院院长上官剑介绍，5月17日杭州出台的楼市新政叠加宏观经济和持续信贷宽松等优势，杭州的购房需求和购房热情正在稳步复苏，对于二手房助推作用明显。“无论是下定量，还是带看量、客户增长量等市场先行指标，环比都有显著提升，原本无购房资格和观望的刚需客户入市较为积极，近一年以来低迷的楼市有所改观，成交走出低谷，市场信心得到一定的修复。”上官剑说道。

楼市的“春天”来了吗？

在此轮楼市新政的推动下，杭州挂牌量和成交量均上涨，杭州楼市的“春天”来了吗？

透明售房网成交数据统计显示，5月杭州二手房网签量虽然创下近期新高，但仍然远远不及去年同期。2021年3月和4月杭州二手房成交量均破万，分别达到11759套和10070套，2021年5月也达到9045套，相比去年5月，今年5月成交量同比下滑45%。

杭州三迁房产总经理刘小兵在杭州从事房地产行业已经18年了，见证着杭州楼市的“起起落落”。他表示，杭州楼市从2016年开始，在经历2017年和2018年翻倍上涨以后，随着国家“房住不炒”政策的强力调控及持续的土地供应，杭州楼市整体呈现出“价格稳定，结构性矛盾突出”的市场局面。

“我认为杭州楼市目前状态是最好的。”在刘小兵看来，当下杭州二手房市场逐步回暖，有交易热度。“楼市保持保温杯的状态是最好的，不能像烧水壶，烧开快，但是一旦水烧开了就只能等着凉了。”

来杭州工作多年的黄阿姨一直想着给儿子换个大一点的房子。“去年我就开始看城西的二手房了，但是价格一直都太高。”最近，黄阿姨又开始忙起来了。“这两周我看了三墩和申花板块，这两个地方的房子比前几个月涨了一些，我本以为新政过后会降价。”

为什么房价不降反涨呢？家住城西万家花城小区的房东刘萍(化名)认为，现在系列政策都是对买家利好，房子卖家还是会结合小区周边的配套、学区和小区环境等综合考虑。“我们小区这两年整体价格都是上涨趋势，这跟楼市政策关联度不大，反倒现在看房的人比以前多了很多，需求大了肯定价格也会上涨一些。”

刘小兵介绍，申花板块是杭州的核心区之一，房价无论是单价还是总价普遍偏高，所以这轮楼市新政对该区域影响不大，整体成交也没放量。“5月17日出台的楼市新政对整体市场起到了积极促进作用，但买卖双方对市场的态度才是影响房子交易的关键因素，如果房东涨价预期要快于市场预期，会让新政边际效应逐渐降低，这对激活市场的预期是一种打击。”刘小兵说道。

“市场信心的扭转仍需要时间”

今年以来，多地房产政策不断释放积极信号，信贷政策调整让市场有了些许暖意，杭州楼市新政让整体市场紧绷的情绪有所缓解。

反观当下的楼市，多名楼市业内人士坦言，房地产是信心经济，要稳住经济大盘，就要稳住居民对楼市的预期，信心比黄金更重要。

浙江省房产研究和评论专家丁建刚表示，市场是否会复苏，或者复苏到什么程度，不仅仅取决于房贷利率，也不仅仅取决于房地产市场政策，更大程度上取决于人们对经济和社会发展，特别是自身家庭就业和收入等方面的预期。

“二手房挂牌量增长明显，对二手房市场复苏形成一定的制约。”上官剑表示，当下楼市，扭转市场预期是关键，可以适当增加释放市场购房需求，特别是改善性需求仍承担着较高的购房成本。对于当前杭州楼市来说，市场信心的扭转仍需要时间，市场下半年有望进入量升价稳阶段。

反观杭州楼市新政满月，“稳定”或许是一个关键词，房地产市场过热或过冷，都会影响整个经济。在经济新常态下，房地产市场也需要一个不能过热更不能过冷的新常温，这才是此轮新政的“初心”。至于杭州楼市能否迎来“春天”，仍需时间验证。

(责编：赵竹青、陈键)