原标题：四川：动力电池产业积厚成势 实现跨越发展

塔吊林立、机器轰鸣，工程车辆来往穿梭，建筑工人紧张作业……这是近日四川省宜宾市四川时代七、八期项目工地的建设场景。假以时日，这块占地面积2000余亩的建筑工地将变成宜宾市动力电池重要的制造基地之一。

当前，“万里长江第一城”宜宾全力发展动力电池及上下游核心配套产业，目前已签约落地产能达225GWh，预计今年将生产动力电池70GWh以上、实现产值500亿元以上。

宜宾在动力电池赛道“全速奔跑”，是四川动力电池产业快速发展的缩影。作为中国动力电池产业发展重点区域之一，四川动力电池产业已形成以“动力电池之都”宜宾为主导，成都、遂宁、眉山、甘孜、阿坝等协同发展的格局。

为推动动力电池产业积厚成势，近年来，四川先后引进宁德时代、中创新航、蜂巢能源等一批行业领先企业，聚集锂矿采选、基础锂盐、电池材料、动力电池、新能源汽车及动力电池回收利用等产业链上下游企业近100户，现已具备锂矿开采能力近150万吨，基础锂盐产能达到24万吨，正负极材料产能125万吨，动力电池产能100GWh，推广应用新能源汽车达36万辆，产业集聚效应显著。

四川凭何吸引动力电池巨头相继“落子”？在宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯看来，中国西部发展动力电池具有锂资源和清洁能源两大优势，“目前大型汽车生产商提出碳足迹指标，中国西部水电、太阳能等清洁能源比较丰富，在这里生产动力电池，更容易满足碳足迹要求。”

在四川，致力于打造“动力电池之都”的宜宾持续推进动力电池产业延链补链强链，提升产业发展质效。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，宜宾发展动力电池产业具备较大潜力：宜宾区位优势明显；当地具备动力电池相关的资源优势和能源成本优势，新能源汽车产业链已经铺开；宜宾大学城和科创城“产学研”融合一体化的发展思路，是贯彻创新驱动发展战略的重大举措，吸引全球创新资源在此聚集。

受龙头企业牵引，一些动力电池产业上下游企业加快布局四川的脚步。宁波容百新能源科技股份有限公司是一家生产动力电池正极材料的企业，该公司董事长白厚善表示，由于宁德时代落户宜宾，“长江首城”对该公司有很大吸引力。该公司供应链集中在上海地区，考虑到供应链、产业群均匀分布，西部地区将是重要选择。

为增强动力电池产业创新能力、培养产业人才队伍，四川还引进欧阳明高院士工作站、吴峰院士创新中心等行业顶尖的科研团队，组建四川新能源汽车创新中心、清华四川能源互联网研究院等创新研发机构，为产业高质量发展提供创新研发支持。

四川新能源汽车创新中心有限公司(欧阳明高院士工作站)副总经理董祯海介绍说，该院士工作站一直把人才培养作为重点工作，依托清华大学欧阳明高院士课题组建立起从本科生到博士生的“产学研”联合培养模式；还组建了100多人的创新人才团队，在电池安全、先进材料、快充快换、智慧能源等最新技术领域展开科研工作，并将其科研成果和四川动力电池产业、新能源汽车企业进行深度合作，推进科研成果转化，助力产业高质量发展。

动力电池产业也受到四川省委、省政府的高度重视。四川省政府曾先后出台《四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施》《“电动四川”行动计划(2022-2025年)》，为产业发展提供有力政策保障。

“四川将继续以龙头企业为核心，进一步完善产业生态体系，提升创新研发能力，力争在‘十四五’期间形成锂矿开采能力500万吨，基础锂盐产能60万吨，正负极材料产能250万吨，动力电池产能350GWh，推广应用新能源汽车80万辆，从而实现产业高速高倍增长。”四川省经济和信息化厅党组书记、厅长翟刚表示。

翟刚指出，四川将进一步加大政策支持力度，研究出台重点针对动力电池及新能源汽车关键共性技术研发、重大产业化项目及推广应用等方面的支持政策；支持企业“走出去”进行海外布局，保障产业链供应链安全；聚焦关键共性技术和“卡脖子”环节，打造动力电池高能级创新研发平台；健全完善产业链生态，提升核心竞争力；加大新能源汽车推广应用，加快充换电基础设施建设，促进动力电池产业发展壮大。(单鹏 吴平华)

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