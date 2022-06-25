原标题：中国工程院院士周济：中国制造业迎来换道超车的好机会

24日，在第六届世界智能大会上，中国工程院院士周济称，我国已经成为一个名副其实的世界制造大国，但还不是一个制造强国，未来一段时间内，要抓住换道超车的好机会。

周济进一步指出，今后15年正是智能制造这个新一轮工业革命核心技术发展的关键时期，中国制造工业完全可以抓住这一千载难逢的历史机遇，实现中国制造工业的换道超车、开道超车、跨越发展，而智能制造是实现制造业创新发展的主要技术路线。

周济称，制造业创新的内涵主要包含了四个层次：一是产品创新，二是生产技术创新，三是产业模式创新，四是前面三者集成在一起形成的制造系统集成创新。在这四个层次上面，数字化、网络化、智能化都是制造业创新的主要路径。

周济表示，产品是制造的主要载体和价值创造的核心，例如目前的智能汽车是典型的智能产品，近来一个时期，智能汽车的快速发展远远超过了人们的预想。到2035年，我国各种产品和装备都将从“数字一代”发展成“智能一代”，升级为智能产品和装备。

“智能工厂是智能生产的主要载体，近年来，涌现出一大批数字化、网络化建设的示范工厂、标杆工厂、灯塔工厂，这些企业都已经成为本行业世界级先进制造企业。”

不过周济指出，“我们必须保持清醒的认识，这些都还只是数字化、网络化阶段的智能工厂，也就是第二代智能制造的智能工厂，更先进的技术升级还在后面，即智能工厂将应用新一代的人工智能技术建成真正意义上的智能工厂。”

“我们说机器换人，企业生产能力的技术改造、智能升级，不仅仅是解决一线劳动力短缺、人力成本高升的问题，还是从根本上提高制造业的质量、效率和企业的竞争力。因此，在今后相当长一段时间内，智能生产也就是企业生产能力的数字化转型、智能化升级，是推进智能制造的主战场。”周济称。

周济还表示，数字化、网络化、智能化技术引发了产品和生产的翻天覆地的变化，未来会催生出以智能服务为核心的制造业新模式、新业态，实现从以产品为中心向以用户为中心的根本性转变。(记者 吴涛)

(责编：赵竹青、陈键)