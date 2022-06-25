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第一届中国科技青年论坛等你来参加

2022年06月25日10:13 | 来源：央视网
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原标题：第一届中国科技青年论坛等你来参加

习近平总书记在中央人才工作会议上指出：“要造就规模宏大的青年科技人才队伍，把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上。”

由中国科协主办，以“自立自强 创见未来”为主题的第一届中国科技青年论坛已于5月正式启动，这一活动将为青年人才提供各抒己见、交流观点、碰撞思想的平台，让更多青年人才为党和国家科技事业发展建言献策。

青年兴则国家兴，青年人才是国家战略人才力量的源头活水。第一届中国科技青年论坛面向40周岁以下青年科研团队负责人、科技人才、卓越工程师、高技能人才、科技管理人才以及科协系统干部等，无论身处任何领域任何行业，第一届中国科技青年论坛都是展示自我风采的绝佳舞台。

本次论坛将由作品征集、初评、专题分论坛、总论坛及成果运用等环节构成，通过论文评审和演讲评比方式进行，预计持续半年。有意向的青年科技人才请于2022年7月15日（报名通道延长开放至7月31日）前将报名表、论文等材料通过“网上科技工作者之家”提交。

期待青年人发出科技一线的声音，期待青年人为党和国家的科技事业建言献策，更期待青年人展现出科研一线的积极精神风貌，为推进高水平科技自立自强贡献智慧和力量。

(责编：赵竹青、陈键)

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