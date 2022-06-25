原标题：工信部连开三场座谈会 提出努力实现全年预期目标

6月23日—24日，中国工业和信息化部赴广东开展提振工业经济调研座谈，提出千方百计把前期耽搁的产量夺回来，促进工业经济加快恢复，努力实现全年预期目标。近期工信部已连开三场座谈会。

据中国工业和信息化部24日消息，6月23日—24日，工信部副部长辛国斌带队赴广东调研，并在广州主持召开重点地区工业经济运行座谈会和重点企业座谈会，详细了解经济运行态势、保链稳链、企业经营等情况，研究推进工业经济稳定运行的工作举措。

对于当前的工业经济形势，这次会议认为，5月份以来工业经济运行出现企稳回升态势。但当前外部环境依然复杂多变，国内供需全面恢复还有制约，产业链供应链循环仍存阻滞，企业生产经营困难依然较多。会议强调，各地区要把提振工业经济放在更加突出的位置。

本周6月20日，辛国斌主持召开部分行业协会座谈会，钢铁、建材、石化、机械、汽车、船舶、纺织、电力等8个行业协会负责人作交流发言。

这次会议要求，要及时总结经验，健全重大突发事件下稳定产业链供应链的工作机制，指导企业完善应对风险挑战的各类预案；要关注市场订单变化、大宗商品价格、关键零部件供给以及电力要素保障等形势，及时发现苗头性、趋势性问题。

在6月17日的上半年工业和信息化经济形势专家座谈会上，专家们提出，要进一步认识当前经济形势的严峻性；要更多关注需求侧问题；要防范制造业上下游利润分化过大导致的投资内生动力不足问题；要深入研判全球经济滞胀外溢性进一步加剧带来的风险，预先做好相关准备。(记者 刘育英)

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