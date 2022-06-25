人民网北京6月25日电 （记者赵竹青）据商务部网站24日消息，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍，23日，五国领导人共同发表《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》，批准了有关数字经济、绿色可持续发展、供应链合作、支持世贸组织改革等多项经贸成果，内容丰富，意义重大，为新时期的金砖经贸合作规划了重点，指明了方向。

一是核准了《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，提出了提高港口数字化水平、鼓励数字基础设施投资、提升中小微企业能力等合作举措，开启了金砖国家数字经济合作新进程。

二是核准了《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，聚焦营造良好贸易投资环境、提升能力建设等提出十余项合作举措，明确反对以应对气候变化等为名，设置贸易壁垒，规划了绿色、可持续发展的路径。

三是核准了《金砖国家加强供应链合作倡议》，强调不能人为干扰产业链供应链稳定，要共同努力维护产业链供应链安全畅通。

四是核准了《金砖国家加强多边贸易体制和世贸组织改革声明》，发出了坚定支持多边贸易体制的“金砖声音”。

王受文介绍，2021年，中国与金砖国家双边贸易逆势上涨，总额超过4900亿美元，同比增长40%，比五年前翻了一番，展现出很强的韧性。今年1至5月这一数字为2051亿美元，同比增长约16%，继续保持较高增速。经贸合作已成为拉紧五国利益纽带、凝心聚力的重要抓手。同时，金砖国家贸易额占全球约20%，但相互之间的贸易仅占各自对外贸易总和的6%，占比较低，金砖经贸合作还有巨大的增长潜力。

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