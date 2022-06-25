人民网北京6月25日电 （记者赵竹青）据商务部网站24日消息，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，今年6月，金砖国家共同发出了坚定支持多边贸易体制的“最强音”，让“金砖声音”掷地有声、“金砖智慧”闪耀多边。

王受文介绍，两周前，金砖国家经贸部长共同发声，一致表示积极参与世贸组织改革，呼吁结束渔业补贴谈判，达成关于疫情应对的综合性成果，包括就新冠疫苗知识产权豁免达成协议，并重申应对粮食安全问题的紧迫性。

上星期，在日内瓦召开的世贸组织第12届部长级会议（MC12）就这些重要议题达成一揽子协议，标志着多边主义一次关键而重要的胜利。可以说，就在MC12召开前三天举行的金砖国家经贸部长会议及其达成的共识，对MC12的成功提供了有力支持，功不可没。特别值得一提的是，世贸组织总干事伊维拉对中国所起的建设性作用高度赞赏。

6月23日，金砖国家领导人第十四次会晤成功举行，就支持多边贸易体制和世贸组织改革达成了积极共识。本次会晤核准了《金砖国家加强多边贸易体制和世贸组织改革声明》，重申支持和维护多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，强调应恢复两级审理的世贸组织争端解决机制。同时，五国领导人高度评价MC12取得的丰硕成果，认为会议的成功体现了多边主义的价值。

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