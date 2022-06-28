人民网北京6月28日电 （记者申佳平）今年以来，国际形势复杂，国内疫情反弹，城镇调查失业率特别是青年失业率上升，高校毕业生等青年群体就业压力加大。在中共中央宣传部今日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯对此表示，5月以来，随着稳经济一揽子政策效果初步显现，促进青年就业创业相关政策落实落地，就业形势已出现积极变化，下一步还将推动形成更多就业增长点，创造更多有利于发挥青年群体智力优势的知识型技术型岗位。

杨荫凯表示，党的十八大以来，我国深入实施就业优先战略，全面强化就业优先政策，推动就业工作取得历史性成就。十年间解决了1.3亿人的城镇就业问题，我国这个拥有14亿人口的发展中大国实现了比较充分的就业。

他指出，下一步将继续加大就业优先导向的宏观政策调节力度，细化实化就业优先政策，千方百计拓展市场化社会化就业渠道，全力做好高校毕业生等青年群体就业工作。

一是不断夯实青年群体就业的经济基础。扎实推动稳经济一揽子政策措施尽快落地见效，推动形成更多的就业增长点。大力发展先进制造业、现代服务业，培育战略性新兴产业，创造更多有利于发挥青年群体智力优势的知识型技术型岗位。全面实施乡村振兴战略，加快推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，鼓励高校毕业生到城乡基层就业和返乡入乡创业。

二是务实推动市场主体稳岗扩岗。认真落实助企纾困政策，推动更多企业复工达产，进一步增强市场主体的用工能力。指导各地尽快落实支持中小微企业吸纳高校毕业生就业的补贴政策，对吸纳高校毕业生就业达到一定数量且符合相关条件的中小微企业，在安排纾困资金、提供技术改造贷款贴息时给予倾斜支持。

三是积极支持青年群体创新创业。不断优化创业环境，深入开展创业带动就业专项行动，进一步增强双创示范基地引领服务作用，引导大学生积极创业和灵活就业。指导各地尽快落实支持高校毕业生自主创业的相关政策，政府投资开发的创业载体安排30%左右的场地免费向高校毕业生创业者提供。

四是大力加强青年群体就业服务保障。为高校毕业生等青年群体提供不断线的就业服务，加快推进地方公务员、事业单位、中小学幼儿教师、基层就业项目等方面的招录工作。深化产教融合，探索产训结合，聚焦青年群体，大规模多层次开展职业技能培训。加强城镇困难失业青年就业援助帮扶。

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