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抢抓数字经济发展新机，实现“新赛道”先导产业崛起（践行嘱托十年间）

本报记者  汪志球  程 焕
2022年06月21日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　发展数字经济，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。新时代，贵州在实施数字经济战略上抢新机。

　　2015年6月17日，习近平总书记走进贵阳市大数据应用展示中心。总书记强调，要推动信息化和工业化深入融合，必须在信息化方面多动脑筋、多用实招。

　　这番叮嘱，面向贵州，也面向全国。当时，我国经济发展呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点。习近平总书记指出：“适应新常态、把握新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”

　　如何在新常态下推进经济结构性战略调整？贵州把创新放在更加突出的位置。2014年，贵州提出大数据发展战略行动并付诸实践。在实践探索的关键阶段，习近平总书记殷殷嘱托为贵州发展指明了方向。

　　数字经济是当前和未来经济发展的“新赛道”。新，意味着广阔机遇，昭示着无限潜力。牢记总书记嘱托，贵州不断夯实大数据产业发展基础，创建首个国家级大数据综合试验区，在数据资源共享开放、大数据创新应用等方面开展系统性试验；连续举办中国国际大数据产业博览会，汇聚全球前沿的大数据科技、产品、应用模式，奋力实现“新赛道”先导产业崛起。目前，贵州投入运营及在建的重点数据中心已达25个，其中超大型数据中心11个，成为中国南方数据中心示范基地，也是全球集聚超大型数据中心最多的地区之一。

　　位于贵阳市国家高新区的贵州翰凯斯智能技术有限公司厂区内，一辆造型独特的无人驾驶小巴灵活穿梭。“贵州大数据产业潜力巨大，上下游产业链为企业发展提供了良好基础。”公司创始人喻川说。

　　“要着眼于形成新发展格局，推动大数据和实体经济深度融合”。2021年2月，习近平总书记再次赴贵州考察调研时，又一次谈到数字经济战略。

　　乘势而上再出发。依托大数据先发优势，贵州大力推动数字产业化、产业数字化，通过“千企改造”“万企融合”等行动，纵深推动大数据和实体经济深度融合，8485户企业融合，2.3万余家企业上云。2021年，贵州数字经济增加值超6500亿元，占地区生产总值比重达34%，增速居全国前列。

　　今年1月，《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》明确了贵州“数字经济发展创新区”的战略定位。贵州抢抓新机遇，提出到“十四五”末，大数据电子信息产业总产值突破3500亿元、数字经济增加值占地区生产总值比重达到50%左右。

(责编：申佳平、陈键)

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