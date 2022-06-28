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“中国这十年”系列主题新闻发布会

国际粮食市场不确定因素增加，对我国有何影响？国家发改委回应

2022年06月28日11:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者申佳平）“今年以来，受新冠肺炎疫情、俄乌冲突等多种因素影响，国际粮价大幅度上涨，国内粮价也不可避免受到波及，但国内粮价涨幅明显低于国际市场。”在中共中央宣传部今日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长欧鸿表示，目前，我国粮食供应有充分保障，今年夏粮丰收已成定局。未来一个时期，实现确保谷物基本自给、口粮绝对安全的粮食安全目标，既面临诸多风险和挑战，也具备基础和条件，通过努力是完全可以实现的。

“过去10年间，我国粮食产量增加了近7000万吨，总产量已连续7年保持在6.5亿吨以上。”欧鸿指出，国家发展改革委将会同相关部门，坚定不移推动落实藏粮于地、藏粮于技战略，以“提高产量、优化结构、增强能力、引导消费”为重点，在更高层次上保障国家粮食安全，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。

一是提高产量。加大对粮食生产的支持力度，坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策和种粮补贴制度，加快粮食作物保险，保障农民种粮合理收益，保护好农民种粮积极性。将有限的水土资源优先用于稻谷、小麦等口粮生产，巩固提升玉米生产能力。大力推广玉米大豆带状复合种植，进一步抓好大豆和油菜、花生等油料生产，提高生产水平。

二是优化结构。贯彻落实大食物观，坚持宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧，形成与市场需求相适应、与资源环境承载能力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。在确保国家粮食安全的前提下，推动用地与养地相结合，加强农业面源污染治理，实现农业绿色发展。积极培育新型农业经营主体，大力发展生产性服务业，发展多种形式的适度规模经营，不断提高粮食生产现代化水平。

三是增强能力。加大耕地保护和农田建设力度，实施好高标准农田建设规划，持续推进中低产田改造。加快发展高效节水灌溉，在水土资源条件适宜地区建设改造一批大中型灌区。深入实施国家黑土地保护工程，支持将符合条件的盐碱地等后备资源适度有序开发为耕地。强化现代种业等科技支撑，实施种业振兴行动，推进现代种业提升工程建设，加快构建粮食产购储加销体系。

四是引导消费。引导粮食深加工业有序发展，避免粮食深加工与人畜争粮。更好保障饲用玉米需求，合理发展玉米深加工产业。积极推广节粮减损适度加工技术。落实反食品浪费法，实施粮食节约行动方案，大力推动健康消费，引导粮食消费方式从“过度消费”向“健康营养”转变，形成科学合理的膳食结构、勤俭节约的社会风气。

(责编：申佳平、吕骞)

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