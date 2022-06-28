油价将迎年内第二次下调 加满一箱少花12.5元
2022年06月28日17:00 | 来源：人民网
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制图：申佳平
人民网北京6月28日电 （记者申佳平）今夜24时，国内成品油价格将迎来年内第二次下调。
国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低320元和310元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.25元；95号汽油每升下调0.27元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花12.5元。
中宇资讯成品油分析师孙亚男表示，截止到此次调价周期，国内成品油市场共经历十二轮调价窗口，呈现“10涨2跌“的格局。隆众分析师李彦预测，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅下行的趋势。
国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
制图：申佳平、武师宇（实习生）
(责编：申佳平、吕骞)
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