王亚平分享“太空感悟”。北京大学供图

人民网北京6月28日电 （记者赵竹青）记者从北京大学获悉，6月28日上午，中国人民解放军航天员大队特级航天员、北京大学新闻与传播学院2016届硕士毕业生、心理与认知科学学院2018级博士生王亚平，以视频形式在北京大学本科生毕业典礼上作了发言，并分享了自己的“太空感悟”。据了解，这是王亚平在完成神舟十三号任务返回后的首次公开亮相。

王亚平说：“2021年10月16日，我与翟志刚、叶光富两位战友驾乘神舟十三号载人飞船进入天和核心舱。当我从飞船的舷窗回望地球的时候，那种震撼的美深深吸引了我，也让我重新思考如何超越自我。”

她首先分享了信念的力量。她说，拥有“航天员”这个身份，也就等于担负起责任与使命、接受了与之伴随的痛苦与艰辛。每次模拟失重水槽训练持续四至六个小时，体能消耗相当于跑完一次全程马拉松；离心机训练会让胸部极度压迫，呼吸困难，但是所有航天员都在义无反顾地坚持。这是因为——“承担航天飞行任务，不断超越个体的局限，是我们义不容辞的责任。”

在团队协作方面，王亚平说：“我前进的每一步都踏实、有力。因为我深知，我的背后是整个中国航天事业的坚强支撑；我们所取得的每一次进展，都是基于前人的砥砺探索，同时也将为中国航天事业的继承者开辟前进道路。我们精诚合作，从前人手中接下航天飞行的接力棒，而这一光荣使命，也将传递至你们手中。矢志报国、团结协作，就成汇聚出强大的中国精神、中国力量。”

责任道义与人文关怀，也是航天员王亚平始终铭记在心的。在她看来，相对于“太空”这一前进目标或研究对象，“探索太空”这一努力和行动本身，其意义便弥足珍贵，因为它意味着一种不断进取的精神和对未知与进步的追求与乐观。

“在科学探索、研究宇宙奥秘的同时，也请大家记得，我们所追逐的远方之辽阔，不仅关乎技术与手段的不断迭代、方法的更新和研究对象的拓展，更关乎我们内心对风景的选择。”王亚平说。

最后，她对北大学子送上寄语：“希望大家无论从事何种行业，不忘记内心的正义感与责任感，并保持对未来的希望与爱。”

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