原标题：中核集团三门核电二期工程正式开工

6月28日，中核集团旗下中国核电三门核电3号机组核岛反应堆浇筑第一罐混凝土，标志着三门核电二期工程正式开工。

浙江省委书记袁家军宣布开工。浙江省委副书记、省长王浩，国家能源局副局长余兵，中核集团总经理、党组副书记顾军，生态环境部、国家能源局、国家核安全局等有关部门负责人出席开工仪式。

王浩指出，三门核电二期工程经过多年不懈努力终于成功启动。该项目建成后将在保障能源安全、助力浙江省经济、绿色生态发展等方面发挥重要作用。

余兵指出，国家能源局将一如既往地支持浙江做好能源安全和绿色低碳转型工作，确保实现“碳达峰、碳中和”战略目标。希望中核集团和各参建单位强化系统观念，增强底线思维，始终把安全放在首位，努力将三门核电二期工程建设成为优质工程、精品工程、标杆工程。

顾军表示，项目开工是中核集团与浙江省能源合作的又一里程碑。中核集团将按照国家“积极安全有序发展核电”的总体要求，充分发挥核电清洁基荷电源作用，科学谋划、大力推进清洁能源产业高质量发展。

浙江是我国核电事业发展的摇篮和起航地。中核集团旗下中国核电在浙江建成投产秦山核电基地和三门核电基地共11台核电机组，先后掌握了30万、60万、100万千瓦核电关键核心技术，探索出一条中国特色核电发展道路。其中，三门核电基地规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，一期工程1、2号机组于2018年并网商运，累计安全发电超600亿千瓦时。

三门核电二期工程两台机组建成投产后，三门核电总装机容量将达到500万千瓦，年发电量可达400亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳3000万吨。（记者 黎萌）

(责编：董童、李源)