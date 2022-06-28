优化债务融资，是增强服务实体经济效能的重要手段。今年以来，交通银行安徽省分行依托总部驻沪及集团全牌照优势，践行“投融资”一体化理念，通过做大债券规模、创新发行品种，实现引资入皖。

统计显示，2021年该行债券主承销规模同比增长130%；截至6月24日，今年的主承销规模达106.48亿元，比去年同期增长近60%。

服务重点企业直融需求 降低融资成本

眼下，交行安徽省分行正聚焦基础设施建设、新兴产业等重点领域，以直接融资方式，为省市重点企业提供优质资金支持。

合肥市建设投资控股（集团）有限公司是合肥基础设施建设的重要实施主体，5月24日，作为独立主承销商，交行安徽省分行成功为其发行25亿元中期票据，期限7年，票面利率3.46%。

同时，业务推进过程中，交银集团“总行+分行+子公司”多级联动，整合资源共同发力，精准预判市场走势，主动开展价格引导，率先进场铺量。经此一役，“交银投行”在安徽市场树立了良好的品牌形象。

联合境外分行 创新债券承销服务模式

合肥市产业投资控股（集团）有限公司是服务合肥战略性新兴产业发展的重要平台。在合作过程中，交行安徽省分行积极响应客户境外债券融资需求，通过“总行+港行+分行”立体化推动模式，逆市完成合肥产投5亿美元无抵押境外债发行，承销份额居商业银行全球协调人之首。

“交行安徽省分行债券业务快速发展，既彰显了国有大行以低融资成本服务实体经济的责任担当，也为我们做大做深‘资本市场朋友圈’打下坚实基础，是发挥集团综合经营优势，实现服务实体经济与自身高质量发展有机统一的典型举措。”交行安徽省分行相关负责人介绍，下一步，安徽分行将坚决扛起稳住经济大盘的责任，一手提前对接铺量资本市场，一手协同交总行和各子公司，践行“大投行”理念，以综合化服务全面对接安徽多层次资本市场，不断创新模式、探索产品，实现服务实体经济规模、质量再提升。（陈浩）

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