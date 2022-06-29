人民网北京6月29日电 （记者王连香）据交通运输部消息，6月28日，全国首个海铁联运集装箱自动化码头——广西北部湾港钦州港区自动化集装箱码头正式启用，将为高水平共建西部陆海新通道提供重要支撑，提升北部湾港的核心竞争力。

据介绍，该码头堆场后方毗邻铁路中心站，通过开发海铁联运自动化系统，实现海运、铁路之间的信息交换共享，提高联运一体化服务能力。码头采用全球首创的“U”形布局，可以根据数量增加堆场的轨道吊，具有较强的扩展性。

此次启用的北部湾港钦州港区大榄坪南作业区7号、8号自动化集装箱泊位为一期工程，均为10万吨级集装箱泊位，岸线总长518.5米，年通过能力102万标箱。目前，二期工程正在进行，将建设2个20万吨级泊位，设计年通过能力160万标箱，计划2023年投产运营。

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