人民网北京6月29日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部办公厅印发了《关于进一步做好道路客运安全管理有关工作的通知》，部署各地进一步做好汛期、暑期道路客运安全管理有关工作。

一是着力做好汛期安全防范和应急运输保障工作。立足防大汛、抗大险、救大灾，加强线路安全风险隐患排查，强化驾驶员安全技能培训，提升应对自然灾害的应急处置能力。强化部门间信息共享，做好强降雨、台风、洪水、泥石流等灾害预警和安全防范。储备好应急运力，制定完善应急预案，做好抢险救灾人员和受困群众运输保障。

二是着力加强重点领域安全监管工作。强化长途客运安全管理，稳妥有序开展800公里以上道路客运班线安全风险评估，督促客运经营者合理制定运输计划，督促客运站严格“三不进站、六不出站”管理。强化旅游包车客运安全管理，督促客运经营者做好恶劣天气和高风险路段安全防范，加强运营过程监控，严格执行安全告知制度。强化农村客运安全管理，提升农忙时段农村客运服务供给能力，加强安全宣传。强化重点群体运输安全管理，为农民工、学生等重点群体提供安全、便捷的运输服务。

三是着力统筹疫情防控和行业稳定运行。督促客运经营者落实落细客运站和客运车辆消毒通风、运输组织、人员防护、信息登记、防疫宣传等常态化疫情防控措施。推动道路客运行业复工复产，保障全域低风险地区道路客运全面正常运行，紧盯疫情形势变化，及时按规定恢复道路客运服务。加强与相关部门沟通对接，保障客运经营者充分享受国家既有财税、金融、保险等纾困解难政策。

四是着力强化道路客运违法行为查处力度。加强监督检查，落实“双随机、一公开”监管要求，强化对客运经营者安全管理关键环节监督检查，督促客运经营者保障安全生产投入，从严查处客运车辆违规配客、未持有效包车牌运行、破环卫星定位装置等违法违规行为，对发现的问题依法依规处置，并加强公开曝光和约谈。强化协同监管，建立“高度疑似非法营运客车”等清单，实施重点监管；聚焦重点时段、重点区域定向布置执法力量，精准打击非法违规经营行为。

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