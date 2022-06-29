原标题：浦发银行APP、浦大喜奔APP“焕芯升级” 云闪付网络支付平台助力浦发银行数字化转型

6月29日，中国银联联合上海浦东发展银行共同开发的浦发银行APP（云闪付版）、浦大喜奔APP（云闪付版）“焕芯升级”。双方按照“统一标识，统一体验，统一接口”的原则，基于云闪付网络支付平台，共同打造银行侧统一的支付体验。同时，双方整合优质商户资源和服务场景，为广大用户提供银行卡管理、二维码支付等金融便民服务。用户使用最新版本的浦发银行APP（云闪付版）和浦大喜奔APP（云闪付版），即可享受到云闪付丰富的服务内容和优惠权益。

全新推出的浦发银行APP（云闪付版）近期将推出“首刷有礼”及“笔笔立减”两大支付“浦”惠活动。精选众多优质商户，开展“精彩有‘浦’，‘惠’享生活”消费满减活动；联合上海本土商圈及老字号品牌开展惠民消费活动，助力上海有序推进复工复产，助推消费市场复苏。

与此同时，浦大喜奔APP（云闪付版）也将围绕高频生活场景，基于自身商户、商圈经营生态，联动优质商户以及上百个品质商圈向用户提供支付优惠。指定活动期间通过浦大喜奔APP（云闪付版）首次开通云闪付网络支付服务并完成首刷可享优惠立减。不仅如此，活动期间持续使用云闪付网络支付进行消费均有机会享受支付立减福利，在体验安全、便捷支付服务的同时，给予用户实实在在的优惠回馈。

后续，中国银联将携手商业银行，借力金融科技创新，共同探索构建符合产业发展趋势的网络支付“四方模式”，进一步助力银行APP扩大受理面，服务商业银行用户经营需求，推动商业银行数字化转型和移动支付业务发展，提升金融服务水平，助力实体经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)