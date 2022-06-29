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六部门：到2025年规上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%

2022年06月29日10:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为深进一步提高工业领域能源利用效率，推动优化能源资源配置，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、国务院国资委、市场监管总局等六个部门联合印发《工业能效提升行动计划》（以下简称《行动计划》），其中提出到2025年，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

《行动计划》具体提出，到2025年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。能尽其用、效率至上成为市场主体和公众的共同理念和普遍要求，节能提效进一步成为绿色低碳的“第一能源”和降耗减碳的首要举措。

《行动计划》要求推进重点行业节能提效改造升级。深入挖掘钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业节能潜力，有序推进技术工艺升级，推动能效水平应提尽提，实现行业能效稳步提升。推进重点领域能效提升绿色升级。持续开展国家绿色数据中心建设，发布名单及典型案例，加强绿色设计、运维和能源计量审查。引导数据中心扩大绿色能源利用比例，推动老旧数据中心实施系统节能改造。到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE，指数据中心总耗电量与信息设备耗电量的比值）优于1.3。

同时，《行动计划》提出，全面开展对标达标，在重点用能行业遴选发布能效“领跑者”企业名单及其能效指标，通过树立标杆、宣传推广、政策激励，引导行业企业赶超能效“领跑者”。到2025年，在重点用能行业遴选100家能效“领跑者”企业，探索创建10家超级能效工厂。

此外，《行动计划》要求加快推进煤炭利用高效化、清洁化。有序推动煤炭减量替代，推进煤炭向清洁燃料、优质原料和高质材料转变。加快应用煤炭清洁高效燃烧、资源化利用等技术。按照“以气定改”原则有序推进工业燃煤天然气替代。稳妥有序对工业生产过程中低温热源进行电气化改造。鼓励优先使用可再生能源满足电能替代项目的用电需求。到2025年，电能占工业终端能源消费比重达到30%左右。

(责编：申佳平、吕骞)

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