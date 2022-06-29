人民网北京6月29日电 （记者王连香）据中国民航局官网消息，6月28日，民航局再发熔断指令，对土耳其航空公司TK72航班（伊斯坦布尔至广州）等8个航班实施熔断措施。

6月15日入境的土耳其航空公司TK72航班（伊斯坦布尔至广州）确诊新冠肺炎旅客7例，自7月18日起，继续暂停该航班运行2班。6月15日入境的大韩航空公司KE865航班（首尔至广州）确诊新冠肺炎旅客5例，6月16日入境的新加坡酷虎航空有限公司TR180航班（新加坡至南京）确诊新冠肺炎旅客5例，6月16日入境的东方航空公司MU588航班（纽约至福州）确诊新冠肺炎旅客5例，自7月4日起，分别暂停KE865航班、TR180航班、MU588航班（周四入境）运行2班。6月17日入境的法国航空公司AF382航班（巴黎至天津）确诊新冠肺炎旅客10例，6月19日入境的东方航空公司MU208航班（多伦多至杭州）确诊新冠肺炎旅客13例，6月16日入境的中国国际航空公司CA934航班（巴黎至天津）确诊新冠肺炎旅客10例，自7月11日起，分别继续暂停AF382航班、MU208航班、CA934航班运行4班。6月20日入境的吉祥航空公司HO1608航班（赫尔辛基至杭州）确诊新冠肺炎旅客10例，自7月18日起，继续暂停该航班运行4班。上述熔断的航班量不得用于其它航线。

民航局要求，上述7家航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

中国民航局官网截图。

(责编：王连香、吕骞)