人民网北京6月29日电 （记者王连香）6月28日，世界最大跨度悬索桥——江苏张靖皋长江大桥开工动员会顺利举行。据悉，张靖皋长江大桥将贯通苏州张家港市、泰州靖江市和南通如皋市，全长达29.85公里。

张靖皋长江大桥跨江段全长7.9公里，包括两座航道桥，分别为主跨2300米的世界最大跨度悬索桥主江航道和主跨1208米的中汊航道桥。跨江段采用双向8车道，设计行车时速100公里；南北接线段采用双向6车道、设计时速120公里。

中交二航局相关负责人介绍，该桥拥有六项“世界之最”和六项“世界首创”。其中，六项“世界之最”为最大跨度悬索桥、最高悬索桥索塔、最大体积地连墙锚碇基础、最长高强度主缆、最大连续长度钢箱梁、最大位移量。六项“世界首创”为超大跨度悬索桥主缆自平衡结构体系、超高钢箱—钢管约束混凝土组合索塔、超大规模支护转结构复合地连墙锚碇基础、超大型自行走装配式索鞍、智能感知可更换锚固体系、全桥一体化智能防腐体系。

据介绍，张靖皋长江大桥将围绕交通强国建设江苏样板标志性工程、中国桥梁科技创新引领代表性工程、世界特大跨悬索桥建设里程碑工程建设目标，建设过程将突破多项世界第一和世界首创硬核技术，具有六项“世界之最”和六项“世界首创”。

张靖皋长江大桥是国家“十四五”期间重点推动建设的过江通道项目，直接连通G40沪陕、G4221沪武两条国家高速路网大通道，连接苏州、南通、泰州市，形成区域新过江公路运输便捷通道，优化了基础设施布局、结构和功能，为稳增长、稳就业、稳物价和推动“强富美高”新江苏建设，具有重要战略意义。

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