人民网记者 杜燕飞

仲夏时节，在贵州大龙开发区，广东凯金新能源科技有限公司二期年产20万吨负极材料一体化产能项目工地正进行场平工作，该项目拟投资60亿元，是当地新型功能材料产业链重点项目。

“大龙开发区的服务很到位，办理资质证照十分方便，不用担心因为证照办理耽误工期。”项目施工方经理欧阳峰表示，施工过程中遇到的困难和问题，随时都能找到人来解决。

这是各市多措并举稳定经济大盘的一个缩影。广州稳经济“152条”、合肥稳经济“34条”、沈阳稳经济“50条”、南京促工业经济平稳增长“15条”、昆明稳经济“25条”……自5月31日国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施》以来，结合本地实际情况，各市纷纷出台稳经济促增长一揽子措施，推动基建投资，促进消费升级，完善营商环境，一项项举措正从“纸上”落到“地上”。

稳投资拉内需 基础建设项目稳步推进

6月份以来，在中交一公局集团承建的济南黄河大桥扩建项目施工现场，一车一车的混凝土不断地注入深达11米的基坑之中，大桥南岸主塔进入主体结构施工阶段；江阴靖江长江隧道左线“聚力一号”盾构机完成试掘进工作，进入常态化掘进阶段，右线盾构机掘进累计进尺1000米，取得阶段性成果；在安徽合肥，包公大道高架桥主体结构已贯通，桥梁附属及地面道路正有序推进中……

正在建设中的济南黄河大桥扩建项目。受访者供图

投资是拉动内需的动力。国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确，加快推进一批论证成熟的水利工程项目，加快推动交通基础设施投资，因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设。

随后，各市也陆续出台了稳经济促增长多项举措，其中稳投资是重要抓手之一。广州提出，加快推动交通、水利、地下管廊等基础设施投资，抓紧启动新一轮城市轨道交通建设规划报批；南京表示，加大国际性综合交通枢纽打造、综合性国家科学中心建设、制造业“智改数转”等领域投资力度，优化基础设施布局结构，构建现代化基础设施体系。

记者梳理发现，除新建工程项目外，各市也加大推进城市老旧基础设施改造工程。合肥提出，今年续建城市更新项目191个、新开工205个，力争完成投资200亿元。沈阳明确，今年投资35.8亿元改造老旧小区475个，投资12亿元实施百姓“急难愁盼”的34项老旧街路更新工程。

“今明两年我们要完成两个广场、三条街路、三个庭院和一个新华地区完整社区更新，今年重点推进‘131+1’工程，即沈阳站东广场、中华路、中山路、太原北街、邮局庭院和太原南街项目，提升人民群众幸福感。”辽宁沈阳和平区有关负责人介绍。

国家统计局新闻发言人付凌晖此前在国新办新闻发布会上表示,今年以来，稳增长稳投资政策持续发力，各地区各部门积极推动重大项目开工建设，投资规模持续扩大，投资结构持续优化，对于稳增长、调结构、促发展、惠民生将发挥积极作用。

促进消费升级 让城市充满“烟火气”

“作为合肥市本土餐饮行业中的一员，受益于政府发布的房租减免、融资贴息、稳岗补助等一系列政策，我们少支出、获得补贴共计大约200万元。”合肥庐州太太餐饮有限公司总经理许瑞彤表示，目前，餐厅流量已经恢复到去年同期水平，接下来将结合政府发放的消费券开展让利促销活动。

一系列政策支持下合肥市餐饮业回暖。受访者供图

消费是拉动经济增长的重要引擎。今年以来，各市推出了一系列助企纾困举措，助力消费市场复苏。其中，餐饮业回暖，“夜经济”正在唤醒城市“烟火气”。

华灯初上，陕西西安的骡马市风味街人声鼎沸，各种美食小店林立，道路中央也被各式各样的小吃摊占据，烤串、饮品、甜点等美食琳琅满目；广西南宁中山路人流穿梭，两旁的烧烤店、粉店等各种宵夜店目不暇接，不少市民在店里一边吃着宵夜，一边聊着天；在湖南长沙，从夜游博物馆、美术馆，到逛夜市吃小吃、打卡“网红”地标，一应俱全……

有分析认为，“夜经济”不仅是舒缓生活节奏的好机会，更是稳就业、促增收、保民生的重要手段。随着“夜经济”活力的释放，居民消费潜力正在被激发，成为拉动城市经济发展的新引擎。

与此同时，消费券因为具有一定的“乘数效应”，成为很多城市促消费的选择。线下能用，线上也能用；可以买家电、汽车，也可以用于餐饮、旅游；有拿到手的纸质消费券，也有数字人民币消费券……

河南郑州6月1日开始发放2亿元汽车消费券；青海省通过云闪付、携程网等平台分批分期发放文旅消费券2000万元；浙江宁波从6月3日至24日分4轮在云闪付、支付宝、抖音平台发放消费券，包含餐饮、汽车、家电、酒店、文旅等11种类型；四川成都在6月10日至30日的每周五到周日，通过京东、唯品会、美团平台发放数字人民币消费券……

专家表示，消费券是政府转移支付的一种方式，可以减轻消费者购买商品和服务的支出压力，达到拉动消费、促进投资、稳定就业的作用。特别是汽车、家电消费券的发放，带动了汽车、家电产销向好，促进了相关上下游产业发展。

随着新一波消费券陆续发放，消费回暖势头逐渐明朗。“5月份社会消费品零售总额降幅明显收窄，随着生活秩序逐步恢复，消费回升的步伐也会加快。”付凌晖说。

优化营商环境 激活经济“一池春水”

“现在的政务服务办事体验越来越好了，无论什么时间都能过来办理业务，特别是这个24小时自助区办理的业务种类也很多，操作很简单，办事很方便。”来自南通鼎诺金属材料有限公司的康先生自助打印完首张营业执照后高兴地说。

经营者在24小时自助服务区打印营业执照。受访者供图

今年以来，江苏南通出台《关于帮助市场主体着力稳定经济增长的若干政策措施的通知》，明确加快建设“万事好通·惠企通”政策直达平台，方便企业一次申报、全程网办、快速办理，为企业发展创造良好的营商环境。

这只是今年来各市优化营商环境稳住经济大盘的一个缩影。广东广州加强优化营商环境制度供给，制定好落实好行动方案，让市场化法治化国际化营商环境成为广东的“金字招牌”；辽宁大连陆续推出“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”政务服务新模式，助企纾困，惠民利企；浙江杭州推出153项509条优化营商环境举措，推动企业年报“多报合一”平台上线，目前已有35万余家企业享受便利，平均每家减少填报重复数据项62项……

营商环境是市场主体生存发展的土壤，环境优则企业强。为确保各项举措落地有实效，各市也采取了一系列配套措施。

广东佛山建立市区领导挂钩联系重大项目机制，实现市区领导联系重点项目“全覆盖”，推动领导干部往下走、项目建设进度往上提；组织若干个干部专项考核组，及时发现在抓项目落地建设中有办法、作风硬、效果好的干部，把好干部及时发现出来、及时用起来。湖南长沙从今年6月中旬至7月上旬，启动“万名干部联万企——送政策、解难题、优服务”行动，强化问题清单管理，提高问题化解率，确保企业问题“件件有回音、事事有着落”，提升企业获得感。

“对于市场主体而言，好的营商环境就像阳光、水和空气，须臾不能缺少。我们坚持把优化营商环境作为促进经济行稳致远的切入点，深入推进‘放管服’改革，激发各类市场主体的活力。”国家市场监管总局副局长蒲淳在“中国这十年”系列新闻发布会上表示，下一步要不断完善企业开办各项便利化举措，更好发挥营商环境改革对于稳定市场预期的作用。（王秀芳、王继亮、赵越、王斯文对本文亦有贡献）

地方发力稳经济系列报道：

之一：各省密集出台超常规硬举措 让稳经济从“纸上”落到“地上”

(责编：王仁宏、吕骞)