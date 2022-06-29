人民网北京6月29日电 （记者王仁宏）6月29日上午，住房和城乡建设部组织召开全国城市生活垃圾处理、排水及污水处理设施安全管理工作视频会议。会议通报了近年城市生活垃圾处理、排水及污水处理设施维护作业典型事故案例，分析了事故危害性及产生原因，对下一步安全生产工作作出部署。

住房和城乡建设部总经济师杨保军出席会议并总结讲话。 受访者供图

会议指出，近期连续发生的生活垃圾处理设施、排水及污水处理设施作业有害气体中毒窒息及爆燃事件，造成人员伤亡，教训非常深刻，代价十分沉重，必须引起各地区、各有关部门高度重视和深刻警醒。要严格落实安全生产法要求，强化汛期等季节性安全风险防范应对，全面提升行业安全管理水平，全力保障人民群众生命财产安全，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

会议要求，各级城市环卫、水务行业主管部门及有关单位要坚决落实部门监管责任，最大限度发挥安全生产综合管理效能。坚决落实企业主体责任，切实落实好法人抓安全生产的主体责任。坚决完善职工参与、社会监督机制，合力推动风险隐患早发现、早处置、早消除。

会议指出，各级城市环卫、水务行业主管部门及有关单位要落实落细全国“安全生产月”部署要求，坚决遏制各类重特大事故发生。一是强化建章立制，尽快完善安全管理制度。二是强化执行落实，筑牢安全生产堤坝。三要强化保障支撑，全面提升企业安全管理水平。

会议要求，各级城市环卫、水务行业主管部门及有关单位要深刻汲取近期行业安全生产事故教训，加快补齐安全生产短板弱项。一是要主动适应行业安全生产新形势、新变化，采取有力措施稳住安全生产基本盘。二是要主动开展环卫和排水、污水处理行业安全生产专项整治行动。三是要主动加强行业安全生产教育培训，提高安全管理水平和维护作业技能。

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