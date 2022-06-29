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中远海运开通第四条中欧陆海快线通道

2022年06月29日15:21 | 来源：新华网
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原标题：中远海运开通第四条中欧陆海快线通道

　　由中远海运运营的中欧陆海快线海信专列27日从意大利的里雅斯特港出发，前往斯洛文尼亚。这标志着中远海运中欧陆海快线在欧洲大陆的第四条通道正式开通。

　　中国驻意大利大使馆公使衔经济商务参赞李滨在开通仪式上说，开通这一专列有助于加强中意港口合作，促进中欧贸易往来，也会增加意大利中小企业产品对华出口。

　　中远海运集团副总经理林戟在开通仪式上说，中欧陆海快线第四条通道的开通是中欧陆海快线服务的又一次升级，将为进一步促进中国与欧洲的经贸合作交流发挥更大作用。

　　的里雅斯特所在的弗留利-威尼斯朱利亚大区主席马西米利亚诺·费德里加表示，感谢中方对的里雅斯特港潜力的重视，希望各方创造更多的商业合作机会。

　　的里雅斯特海运码头总经理塞尔瓦蒂奇说，海信专列的开通是码头发展史上的里程碑，对这一传统物流体系的创新和升级至关重要。

　　中欧陆海快线覆盖希腊、匈牙利、捷克、斯洛伐克、奥地利、塞尔维亚、克罗地亚、保加利亚、罗马尼亚、西班牙等地。（记者 陈占杰 贺飞）

(责编：曹淼、李源)

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