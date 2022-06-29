近日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2022云原生产业大会”在北京召开。会上，中国信通院不仅公布了最新的云原生领域评估结果，推出了多本云原生领域报告，同时还发布了云原生应用优秀案例、云原生技术创新解决方案或产品、云原生安全优秀案例和云原生新锐企业四大类共45个云原生优秀案例。

其中，联通数字科技有限公司（以下简称“联通数科”）的“中国联通云平台”，经过审核评选后入选“2022年度云原生技术创新领航者”名单。会上，联通数科云原生研发部门总监冯强在作“如何以原生价值赋能数字中国建设”为主题的分享中介绍，自2016年开始，中国联通根据自身集约化IT系统演进需要，探索云原生。随后结合自身实践与用户需求不断迭代。2021年，联通云全面升级技术、产品、服务、生态，云原生技术引领成为其一大亮点。

冯强表示，联通云云原生以开源技术和标准为基础，架构领先、开放兼容、分层解耦，按业务发展需求进行技术创新和研发建设；以国产生态建设为引领，联合产业上下游，坚持合作、共赢、发展理念，协同产品技术、行业应用、技术服务三类生态伙伴，充分发挥联通“云大物智链安”融合创新的差异化优势，力求为客户持续提供更好的产品、平台及系统解决方案，助力产业数字化转型。

在产业数字化转型过程中，随着业务技术架构的不断升级，云原生在各行业的应用将不断扩大。“中国联通云平台将赋能制造、金融、医疗、文旅等行业政企客户业务创新，让联通云云原生技术持续为数字化转型注入持续动能。”冯强如是说。

(责编：董童、李源)