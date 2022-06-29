2022年6月28日下午，神舟十三号航天员乘组翟志刚、王亚平、叶光富返回74天后，在北京航天城与媒体记者见面。这是神舟十三号航天员乘组返回后首次与媒体和公众正式见面。

在轨飞行183天，神舟十三号乘组创造了中国航天员连续在轨飞行时间的最长纪录，这期间他们经历了太多“高光时刻”，今天就让我们一同回顾。

出征

2021年10月15日21时40分，神舟十三号载人飞行任务航天员乘组出征仪式，在酒泉卫星发射中心问天阁广场举行，翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员领命出征。

发射

2021年10月16日0时23分，神舟十三号载人飞船成功发射。翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员顺利进入太空。

入驻

2021年10月16日9时58分，航天员翟志刚、王亚平、叶光富先后进入天和核心舱，中国空间站也迎来了第二个飞行乘组和首位女航天员。

取货

2021年10月17日9时50分，神舟十三号航天员乘组成功开启货物舱舱门，顺利进入天舟三号货运飞船，进行物资转运等相关工作。

出舱

2021年11月8日1时16分，神舟十三号乘组圆满完成首次出舱活动全部既定任务。中国首位出舱航天员翟志刚再次出舱，时隔13年，经典熟悉的“感觉良好”依然是出舱活动顺利的代名词；王亚平成为中国首位进行出舱活动的女航天员，迈出了中国女性舱外太空行走第一步。

科普与教育活动

2021年12月9日15时40分，“天宫课堂”第一课正式开讲。神舟十三号航天员乘组翟志刚、王亚平、叶光富为广大青少年带来了一场精彩的太空科普课。课上介绍展示了空间站工作生活场景，演示了微重力环境下细胞学实验、人体运动、液体表面张力等神奇现象，并讲解了实验背后的科学原理。

2022年3月23日15时44分，“天宫课堂”第二课开讲，“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站进行太空授课，演示了太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验等。

2022年1月1日下午，“元旦京港澳天宫对话”活动成功举行。神舟十三号乘组与来自北京、香港和澳门的约500名青年学生，在新年第一天进行了一场别开生面又富有意义的互动交流活动，共话“太空梦”，一起向未来。在指令长翟志刚的镜头下航天员乘组带领大家参观了一场以“青春与星空对话”为主题的特殊画展，这是在中国空间站首次举行的“太空画展”。

完成多项空间科学实验、航天医学实验

航天员在轨驻留期间，完成了9项人因工程技术实验、3类26项航天医学实验领域实验和2项空间应用领域实验，开展了以无容器材料、高微重力实验为重点的空间科学研究与应用，成功完成了多个纯金属、多元合金材料实验，样品悬浮控制精度优于0.1mm，熔化温度达到2000℃以上，首次获得了10-7g量级的高微重力环境，达到国际先进水平。

再次出舱

2021年12月27日00时55分，经过约6小时，神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱全部既定任务，航天员翟志刚、航天员叶光富安全返回天和核心舱，出舱活动取得圆满成功。

在轨过节

2022年1月1日，神舟十三号乘组在轨跨年，这是中国人首次在太空迎接新年。航天员用一个pose庆祝在轨跨年。由于神舟十三号航天员乘组在轨时间长达半年，因此航天员还在太空中迎接了新春佳节的到来。

手控遥操作货运飞船

2022年1月8日7点55分，经过约2小时，神舟十三号航天员乘组在地面科技人员的密切协同下，在空间站核心舱内采取手控遥操作方式，圆满完成了天舟二号货运飞船与空间站组合体交会对接试验。此次试验，是首次由航天员在轨利用手控遥操作设备，控制货运飞船与空间站进行交会对接，初步验证了空间站与来访飞行器手控遥操作系统的功能、性能以及天地间协同工作程序的合理性。

成功着陆

2022年4月16日09时56分，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功。此次返回，也是首次实施快速返回流程，通过对飞行任务事件进行合理裁剪和调整、压缩操作时间，将返回所需时间由以往的11个飞行圈次压缩至5个飞行圈次。

飞行任务不止，“高光时刻”不断。

未来，让我们一起期待中国航天员更多精彩表现！

（中国载人航天）

(责编：牛镛、岳弘彬)