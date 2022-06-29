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@加油人，国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调

2022年06月29日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调。后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。

国家发展改革委介绍，我国石油外采比例超过70%，按照现行成品油价格机制，国内成品油价格根据国际市场原油价格（成品油调价日前10个工作日的平均价格，以下简称国际油价）变动，每10个工作日调整一次。根据《石油价格管理办法》有关规定，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，汽、柴油价格原则上不提或少提。

同时，为保护炼油企业生产积极性，保障成品油安全稳定供应，由中央财政对炼油企业给予阶段性价格补贴，补贴标准为调价周期内汽、柴油价格应调未调金额，符合条件的炼油企业均可按流程提出申请。

(责编：申佳平、吕骞)

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