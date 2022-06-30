人民网北京6月30日电（记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，6月29日，由三峡集团牵头，联合招商局集团、中船集团、中国交建共同打造的国内首艘“运输+起重”一体化深远海海上风电施工船——“乌东德”号在江苏南通正式交付投运。

同日，三峡集团投资建造的国内首艘2000吨级第四代海上风电安装平台——“白鹤滩”号在广州南沙顺利出坞下水，正式转入码头调试、系泊试验阶段，进入交付投运倒计时。

业内人士认为，伴随我国海上风力发电机组单机容量不断增大，海上风电建设持续向深远海迈进，海上风电施工难度也随之增加，如何克服复杂多变的深远海气象条件，安全高效地推进施工进程，已成为制约海上风电行业发展的痛点难点。

“乌东德”号交付投运。受访者供图

据介绍，“乌东德”号全船长182米、宽46米、型深15米，作业状态下排水量可达8万吨，装载能力相当于一艘3万吨级的甲板运输船，最大起重量可达3000吨，具备单机容量10兆瓦以上海上风电机组多种形式基础施工能力。“乌东德”号每次出海作业可携带4套2000吨的风机基础，单船便可完成港口装载、海上运输、起重及打桩等主要作业内容，可有效解决在海况较差情况下，传统“施工船+运输船”的船组配合作业困难的难题。

“白鹤滩”号顺利出坞下水。受访者供图

“白鹤滩”号全船长126米，宽50米，型深10米，满载排水量3.7万吨，集运输、自升、自航、起重、安装、动力定位等多功能于一体，具备10兆瓦以上海上风电机组安装能力，能够满足深远海一体化海上风电施工作业需求。“白鹤滩”号拥有4条120米的三角形桁架式桩腿，在出海作业时可依靠桩腿牢牢“站立”在海上，最大作业水深可达70米，同时配有2000吨级绕桩式起重机，起吊风电基础和风机设备，增强近海深水区及深远海风电机组施工安装能力，提高作业效率。

三峡集团有关负责人表示，“乌东德”号和“白鹤滩”号投运后，主要作业于广东、福建等海域，将进一步提升我国在深远海进行大型海上风电机组运输及施工能力，为后续集中连片规模化开发深远海风电项目提供支撑。

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