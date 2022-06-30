人民网北京6月30日电 （记者杜燕飞）人民网研究院29日发布《中国移动互联网发展报告（2022）》。《报告》表示，2021年，在“积极老龄化”的宏观政策愿景下，我国的移动互联网适老化改造成效凸显。下一步，要在借鉴国际经验的基础上，探索形成一条由政府、企业、社会多元主体协同共建的移动互联网适老化改造的本土路径，让银发族更好地享受数字社会建设的有益成果。

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口比例已经达到18.7%，其中65岁及以上人口比例达到13.5%。人口老龄化不仅是当前社会发展的重要趋势，也将成为今后较长一段时期我国的基本国情，其中挑战与机遇并存。

《报告》显示，新冠肺炎疫情加速了数字技术在社会整体层面的普及，以老年人为代表的“数字边缘”群体主动或被动地开启了数字化新生活。随着疫情防控逐渐常态化，以健康码、手机支付为代表的移动服务功能已嵌人大多数老年人的日常生活。越来越多老年人享受着移动互联网产品和服务带来的生活便利。

据工信部数据，截至2021年底，与老年人生活密切相关的首批217家网站和APP完成了适老化改造，并通过了评测。2022年1月20日，工信部发布了“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”首批通过适老化及无障碍水平评测的网站和APP名单包括166家网站和51款APP，实现了移动社交、搜索、新闻、出行、购物、音乐、视频、外卖等主要门类的全覆盖。

《报告》认为，在数字建设提速的后疫情时代，我国的“数字鸿沟”问题却呈现比过去更加复杂的图景。在老年群体内部，地域空间、经济水平、教育背景家庭结构、社会支持等因素使差距持续放大:同时，公共服务逐步从线下转移至线上，打破了长久的生活习惯，对老年人使用智能设备的熟练度提出更高要求。不少老年人受硬件接人、学习能力等主客观因素所限，在数字高墙前望而却步。

《报告》指出，2021年，我国政府在顶层设计上持续发力，渐进式出台了一系列相关政策文件，指导移动互联网适老化改造工作全面落地。相关单位及企业遵照政策要求，根据现有标准规范进行互联网应用适老化及无障碍化改造。国务院在《关于加强新时代老龄工作的意见》中提出，要加快推进老年人常用的互联网应用和移动终端、APP应用适老化改造。实施“智慧助老”行动，加强数字技能教育和培训 提升老年人“数字素养”。

《报告》强调，人口老龄化问题在世界范围内都是重要议题。对移动互联网进行适老化改造，是“老年友好型社会”建设理念的重要环节，有必要在学习借鉴他国经验的基础上，确立适配中国国情的解决方案。在坚持解决突出问题与形成长效机制相结合的道路上，政府、企业、社会等多元主体需要形成合力。短期内要围绕老年人接触的高频事项和服务场景，解决最突出、最紧迫的问题，切实满足老年人基本服务需要;长期看需要逐步积累经验，不断提升智能化服务水平，完善服务保障措施，建立长效机制，切实解决老年人面临的“数字鸿沟”问题。

“老年人群体能够无门槛、平等地获取信息和享受服务，顺畅地使用各类智能技术，将是文明社会和现代化国家建设的重要一步。”《报告》认为。

(责编：王仁宏、吕骞)