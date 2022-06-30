人民网北京6月30日电 （记者栗翘楚）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，当前，低级别智能网联汽车功能和封闭环境下的自动驾驶已基本成熟，但支撑高级别，特别是开放环境下的高级功能技术应用，依然面临挑战。

《报告》指出，在技术方面，尽管环境感知技术产品进步很快，但从近年特斯拉、蔚来等公司量产智能网联功能汽车引起的几起事故看，环境感知依然是实现高级别智能网联汽车功能的最大短板。

在政策法规方面，我国智能网联汽车相关法规政策呈现更加高效务实的特点，一方面，强政策引导，推动自动驾驶技术产业落地；另一方面，强调主体责任，加强产品、数据和网络安全管理，同时细化管理规则、规范测试示范应用活动。然而，我国对智能网联汽车驶人道路系统仍持保守态度，并未将其纳人法律考量范围。特定开放区域和封闭区域内的智能网联汽车应用虽已得到支持，但相关配套政策仍有待完善。地图开放问题有待政策支撑，围绕成熟应用场景的商业运营政策供给不足。

在网络和数据安全方面，智能网联汽车面临严峻的风险挑战。据华为统计数据，2020年智能网联汽车被黑客攻击的次数较2015年增长了20倍，其中27.6%的攻击涉及车辆控制。我国面向智能网联汽车的信息安全系列标准仍在布局和研制阶段，工信部门正组织研究编制《汽车信息安全通用技术要求》《车载网关信息安全技术要求》《汽车信息交互系统信息安全技术要求》，旨在技术层面建立分层网络安全防护机制。

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