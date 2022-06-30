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2022移动互联网蓝皮书：三大趋势将助推智能网联汽车良性发展

2022年06月30日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者栗翘楚）近年来，世界范围内新技术革命和产业变革持续向前，由此引发生产力、生产方式、生活方式以及经济社会发展格局发生深刻变革，而智能网联汽车正是交通运输、汽车、电子、信息通信等行业深度融合形成的新型技术与产业形态。

6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，随着5G/6G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术不断取得新突破，智能网联汽车的发展与应用也始终保持着良好发展势头，甚至已经演变成为世界主要国家和地区体现综合实力、抢占技术高地的必争领域。

《报告》指出，智能网联汽车在下一步发展中，将迎来应用场景范围的进一步扩大、产业生态进一步升级、交通系统安全效率进一步提升等良好态势。在全新电子电气与软件架构下，传统行业正面临着变革与转型。智能网联汽车为出行方式提供更多可能性。

与此同时，随着智能网联汽车的渗透率提高以及示范区的扩大，智能网联汽车规模化铺开，测试问题与软硬件问题将得到一定程度解决，届时，汽车产业、智能交通产业、数字经济产业、IT技术产业、供应商、服务商等多个产业将形成全新的生态。

《报告》指出，智能网联汽车将有效提升交通安全性，大幅降低占交通事故人为因素比例，自动驾驶能够提高道路交通效率，有效缩短车辆间的行驶间距，使道路交通基础设施的通行能力得到更充分利用。智能网联汽车能够促进绿色交通发展，消除车辆间行驶速度的差异性，减少车辆行驶过程中刹车和启动次数，使车辆长期保持高速匀速行驶，从而降低车辆行驶过程中的排放和能耗。智能网联汽车能够推动服务方式升级和交通系统转型，形成全新的无人化、智能化、个性化出行服务，建立数据驱动、群体智能、协同高效的交通系统管控能力，促进交通运输系统转型升级。

(责编：王仁宏、吕骞)

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