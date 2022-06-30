人民网北京6月30日电 （记者杜燕飞）人民网研究院29日发布《中国移动互联网发展报告（2022）》(以下简称《报告》)。《报告》指出，云渲染、AI、区块链等系列云计算新技术加速视频内容生产、传输分发和消费交易，视频内容云上生产制作成为新趋势，视频应用正在加速各行业的数字化转型，成为行业智能升级的关键。

随着国家新型基础设施建设的深人推进，以5G、AI区块链和云计算等为代表的“新基建”得到飞速发展，正在潜移默化、深刻地改变着社会生活。云是各种数字化能力的载体，而音视频等媒体服务能力则是承载在云上，并且在5G移动互联网时代最先迎来变化、最具创新想象力的业务能力之一。ICT(信息通信技术)基础设施的发展，带来更高的信息传输速率、更大的带宽、更低的时延，视频正在焕发蓬勃生机，视频创新的时代机遇正在到来。

《报告》表示，视频在线成为后疫情时代的常见应用。后疫情时代，数字化已成为各行业发展的必需，而不是可选方向。自建自办媒体在各行各业日益常见、普遍。视频以其实时性、直观性、真实性，成为各行各业商务、业务沟通和新闻、品牌传播的基础需求。视频能够提供更加实时、互动、有趣的用户体验，充满创意。

《报告》指出，对于视频产品，人们已经不再仅仅满足于单向观看，而是在追求更实时、更直接、持续创新和提升的互动体验，虚实结合、沉浸感、用户之间的实时互动能够带来更多的场景突破。当前，音视频等媒体服务正在加速渗透到人们生活的方方面面。对于政府、企业类机构，大量业务由线下转移到线上，视频正在成为推动各行各业效率提升和业务升级的基础能力。云上办公、视频会议、远程协作成为常态;云招聘、云培训、云学习广泛普及;与客户的远程视频沟通、云上直播展会、云上3D新品发布、云签约、云交易……即使不与客户见面，也能保持客户关系不降温、业务不中断。

云原生媒体基础设施包含通信与协作平台能力、数字资产管理和交易能力、媒体智能处理平台能力、媒体引擎能力、全球化的媒体网络基础设施等，应通过与行业生态伙伴配合，形成云化生产流程和接口规范，联合共建完整的业务平台。

《报告》强调，为支撑媒体智能化创作落地，可以采用主导性厂家建设云化基础平台，提供云原生的媒体基础设施和根技术，联合共建完整的业务平台。云化基础平台主要负责基础平台能力的落地，包括通信与协作平台能力构建、数字资产管理和交易能力构建、媒体智能处理平台构建、媒体引擎能力构建、全球化的媒体网络基础设施建设等;而各行业生态伙伴制定相关的云化生产流程和接口，如电影、综艺、动画的拍摄和后期制作标准流程和接口，数字人制作的标准流程和接口等，并由多家主导型企业基于云化基础平台构建面向不同行业场景的生产线，供行业内的设计工作室来使用，从而让内容创作行业由人力密集型转为创意型、科技型，让文创和科技结合，推动行业进一步繁荣发展。

(责编：王仁宏、吕骞)