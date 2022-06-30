人民网北京6月30日电 （记者杜燕飞）人民网研究院29日发布《中国移动互联网发展报告（2022）》(以下简称《报告》)。《报告》表示，当前，我国区块链技术应用加速发展，公共服务应用成效显著，数字金融应用推动产业升级，商品流通、航运等实体经济应用初具规模。

《报告》指出，当前，全球数字经济蓬勃发展。《“十四五”数字经济发展规划》指出，“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。区块链技术作为一项重要的新一代信息技术，越来越成为支撑数字经济发展的关键技术组件之一。

“当前，区块链技术应用基础加快夯实，在总体上呈现规模化提升、生态结构丰富完善、技术融合加速等特点。我国已具备良好的发展区块链的基础和环境，区块链技术应用发展势头强劲，在数字经济大发展的背景下未来可期。”《报告》认为。

《报告》指出，当前，公共服务领域已成为区块链应用的热点, 在政策逐渐明晰的背景下，相关政府部门加大支持力度,使公共服务领域的区块链应用具有推动速度快、覆盖地域广、成效显著等特点。

同时，近年来,区块链在驱动数字金融业务升级中发挥日益重要的作用,并且逐渐下沉到数字金融基础设施,成为培育中小企业的重要技术手段。此外，区块链在工业、农业等产业领域应用发展较为早期阶段,在物流交通供应链管理等领域应用更为深人。

《报告》指出，目前区块链技术应用仍然面临一些问题和挑战。一是对产业的支撑能力有待加强，应用深度广度有待拓展。二是技术应用底层平台、标准化等基础有待进一步加强。三是差异化发展路径有待进一步明晰。

为进一步提升区块链技术应用水平，《报告》建议，一是以应用需求为导向，培育行业级应用。发挥国内市场优势，积极拓展应用场景，通过试点应用、应用案例遴选等方式，加强应用解决方案培育与升级，加快区块链在重点行业领域的应用推广，加强应用标准化、规范化以及应用间互联互通，以规模化的应用带动技术产品迭代升级和产业生态的持续完善。

二是加强基础设施建设，提升技术基础能力。结合制造、民生、政务等行业领域新型基础设施建设，加强区块链基础设施建设与推广。布局广域通用基础设施。加快国内区块链开源社区建设，推动我国区块链基础平台技术升级和市场占有率提升。加强区块链领域的技术转化，提升产学研合作水平，积极抢占技术前沿阵地。

三是推动技术融合研究，加强模式创新。进一步明确区块链与物联网人工智能、大数据等新一代信息技术融合发展的重点方向，研究区块链在法定数字货币、元宇宙等新兴领域的应用模式，积极创新融合技术和服务模式，加强行业应用综合解决方案研究，不断夯实数字经济的生态信任和数据底座。

(责编：王仁宏、吕骞)