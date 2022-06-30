人民网北京6月30日电（黄盛）让文物“活起来”，是近年来不少博物馆进行智慧化场馆建设的重要方向，为博物馆带来新的发展空间。伴随着移动互联网、虚拟现实（VR）、物联网等技术的不断创新应用，智慧博物馆建设有哪些新的模式？

6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，时下流行的元宇宙概念囊括了虚拟博物馆的所有要素，诸如虚拟展厅、虚拟展品以及虚拟志愿者，博物馆所有的内容都可以在 3D建模和 3D 扫描技术的支持下在虚拟博物馆中呈现 。无论是线上使用、收集观众信息、网络端进入虚拟博物馆 , 还是在线下游览博物馆，都可以使用虚拟现实技术给予观众超越感官的体验，将智慧博物馆搬进元宇宙成为富有前景的方向。

据《报告》介绍，元宇宙基于区块链技术和虚拟现实技术。其中，区块链技术能够对其中的数字内容做独一无二的资产标记，使数字作品具有了经济价值，虚拟现实技术能够带来超越时空界限、物质工具和生理感官的全新观赏方式。

区块链技术能够对数字藏品进行资产赋值。《报告》认为，以专门的区块链方式对所有藏品进行标记，对数字藏品进行独特性赋能，博物馆将拥有对数字藏品的专属权，不再像以往的数字内容一样被随意地复制粘贴和任意传播。对于观众来说，这种只属于博物馆的内容是对文化的一种探索，可以激发观众的忠诚性和用户黏性。

虚拟现实技术带来藏品的沉浸式展览方式。《报告》认为，将整个博物馆以数字模式虚拟化，通过类似在线游戏的方式，不仅可以展现出博物馆场馆、藏品， 而且能将工作人员和观众的虚拟化身份实时显示出来。此外，博物馆实地的场景状况，通过物联网和独特性标记同时复刻到虚拟场景当中，可以打破实景与虚景的界限。

《报告》也指出，智慧博物馆的元宇宙化在数字化藏品的管理和虚拟现实建设的硬件方面还有待提升。

(责编：王仁宏、吕骞)