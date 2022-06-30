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上海银行发布《2021年度环境信息披露报告》

2022年06月30日14:10 | 来源：中国网财经
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原标题：打造具有鲜明绿色特征的精品银行——上海银行发布《2021年度环境信息披露报告》

　　6月30日，上海银行发布《2021年度环境信息披露报告》，这是该行首次发布环境信息披露报告。近年来，上海银行注重绿色理念培育，推出“绿树城银”品牌和自身发展的“双碳”白皮书，通过外塑与内修相结合，形成符合精品银行形象的绿色金融特色。2021年以来，该行着力通过打造“绿色服务+”产品体系，为新能源发展和传统产业转型提供一站式综合金融服务，融资规模和服务客户增长均超180%。

　　据悉，该报告以中国人民银行发布的《金融机构环境信息披露指南》为依据，定量分析与定性分析相结合，全方位展示了上海银行2021年度绿色金融业务开展以及自身绿色低碳运营相关成果，对上海银行绿色金融治理结构、政策制度、产品服务体系、环境风险和机遇分析、环境风险管理进行了详细阐述，并对投融资活动和自身经营活动的环境影响进行了测算和披露。

　　推出“绿树城银”，打造服务品牌。多年来，上海银行始终将绿色低碳作为金融服务的重要内涵、作为精品银行的重要标志、作为履行社会责任的重要方面，持续激活“绿色基因”。

　　2021年以来，面对“双碳”工作的新要求、系统性重要银行的新使命，上海银行成立绿色金融推进委员会，明确绿色金融整体规划及实施路径，全面推进绿色金融业务开展；推出银行业金融机构首部双碳白皮书《上海银行碳达峰碳中和白皮书》。

　　2011年11月，上海银行推出“绿树城银”金融服务品牌。这一品牌承载着“绿树成荫”的期待，也传递出该行绿色金融发展理念：以企业文化为“土壤”，以机制体制、政策制度、风险管理、金融科技四大专业能力为“枝干”，以特色产品服务为“绿叶”，浇灌绿色金融之“树”，将绿色理念贯穿到“精品银行”建设的全过程和各方面，在促进自身可持续发展的同时，履行社会责任。

　　在全行大力推动下，截至2021年末，上海银行绿色贷款余额超302亿元，较上年末增长180.07%；绿色贷款较上年末增长184.44%。在具体推进上，上海银行不断加大信贷投入、加强产品创新、完善内部管理，取得了扎实的成果。

　　支持清洁能源，加大信贷投入。上海银行聚焦清洁能源领域加大布局，通过本外币、商投行一体化的综合金融服务，积累了一批行业内的优质龙头企业及上市公司，在2022年内融资规模已经实现85%的增幅。特别是在太阳能光伏领域，上海银行借助与上银香港、上银国际等境外机构，沪港台“上海银行”及西班牙桑坦德银行等合作平台，建立覆盖境内外、线上线下的绿色金融服务网络，积累了光伏行业龙头，支持企业在全球范围内的业务布局，助力全球能源转型。

　　值得一提的是，上海银行针对清洁能源领域内的成长型企业，也不断加大资源投入，形成了合同能源管理贷款、知识产权质押贷款、绿色供应链等适用于企业生命周期特征的产品服务方案。比如，在合同能源管理贷款方面，上海银行在今年初主动开展市场调研，对于产品涉及的贷款期限、贷款用途、还款方式、担保方式、审批流程等均进行了升级，更加匹配客户的金融服务需求。此外，在刚刚过去的2022年上海市节能低碳宣传周期间，上海银行与上海市经信委签署《上海市工业绿色低碳发展金融合作备忘录》，承诺在“十四五”期间提供等值总额100亿元人民币的本外币融资总额度，大力支持上海市工业绿色低碳项目建设单位和节能环保服务机构。

　　聚焦节能降碳，加大产品创新。2021年，上海银行升级“绿色金融+”产品服务体系，形成“绿惠万企”“绿联商投”“绿融全球”“绿享生活”四大产品类别，围绕节能降碳，实现多项“首单”创新业务的落地，逐步建立起碳金融产品体系。比如，上海银行携手上海环境能源交易所，为申能碳科技有限公司办理了业内首批碳排放权质押融资业务，帮助企业进一步盘活碳资产。又比如，上海银行为国网租赁发行市场首单“碳中和”资产票据，发行规模达到17.5亿元，募集资金对应风电、水电、光代等可再生能源类项目。根据测算，上述对应的项目每年可减少二氧化碳排放量236.27万吨。

　　未来，上海银行将围绕“碳金融”，加快推出与碳资产相关的产品和服务方案，探索碳普惠标准化产品、个人碳账户、碳金融衍生品等创新业务，以此为客户提供多层次的碳金融产品服务体系。

　　完善ESG风险管理体系建设。上海银行已经制定了环境、社会和治理风险的管理办法，将ESG的审查和评估纳入贷前-贷中-贷后全流程中。同时开展气候与环境风险压力测试和环境效益测算，作为6家机构之一参与人民银行上海总部环境信息披露试点。未来，上海银行将建立客户ESG评价体系，常规化开展气候压力测试，不断加强ESG风险体系建设。

　　倡导低碳运营，践行社会责任。上海银行于2021年11月发布《上海银行碳达峰碳中和白皮书》，明确自身运营碳达峰、碳中和目标及实施路径。自2021年起，该行着力于顶层设计和先行先试，一方面构建绿色运营、绿色行为、绿色采购、绿色价值等四轮驱动的低碳运行体系；另一方面在零碳数据中心、绿色网点、碳核算等标准制定方面开展先行先试。

　　今年，由上海银行参与起草的《零碳园区创建与评价技术规范》正式发布实施。该技术规范是上海市首个零碳园区评价标准，16家参与起草的机构中，该行位列第四，是唯一一家参与起草的金融机构。未来，上海银行将持续强化四轮驱动，在全行上下践行低碳化运营，为银行业开展自身绿色低碳发展提供上海银行方案。

(责编：曹淼、李源)

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