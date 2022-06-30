原标题：中国工业互联网研究院联合百度网盘，助力10万家中小企业数字化转型跑出“加速度”

6月29日，中国工业互联网研究院联合百度网盘召开公益项目启动会，发起“同心计划”，该计划首批将捐赠10万套百度网盘企业普惠版，帮扶10万家中小企业开展数字化建设，助力中小企业转型升级跑出“加速度”。

启动会上，中国工业互联网研究院总工程师张晓彤表示，中小企业数字化转型已不是“选择题”，而是关乎生存和长远发展的“必修课”。数字化为中小企业提质增效、降本减存提供新选择，为中小企业绿色发展提供新助力，为化解人才难题提供新思路，为拓宽中小企业融资渠道提供新模式。本次工联院与百度网盘携手发起的公益捐赠活动，积极响应了党中央、国务院对中小企业扶持政策的号召，充分体现了大企业的社会责任感。

百度副总裁、百度网盘总经理阮瑜表示，“同心计划”首批提供的10万套百度网盘企业普惠版，将为10万家中小企业纾困解难，助力中小企业更快、更好地走数字化转型之路。百度网盘企业版让中小企业无需支付存储硬件的成本、无需雇佣专业的技术人才就可以实现数据安全管理和维护，达到降本增效的目的。

围绕中小企业的数字化转型升级，中国工业互联网研究院专家委专家赵向阳表示，通过政策引领、机制建设、平台打造，推动形成协同、高效、融合、畅通的大中小企业融通创新生态，将有力支撑产业链供应链的完善、稳定和强化。

百度网盘产品负责人吴天昊认为，技术普惠是赋能中小企业数字化发展的重要抓手，开放的、低门槛的企业服务是技术普惠的必经之路。通过建设企业版和智能开放平台，百度网盘已经开放线下内容数字化、在线办公、企业数据管理、企业对外传输等行业AI解决方案，与生态合作伙伴共同助力中小企业数字化转型。

“中小企业能办大事，在我们国内经济发展中，起着不可替代的重要作用”。本次“同心计划”公益活动，开启了工联院和百度网盘扶持中小企业系列计划的序幕。未来，百度网盘将联合工联院在推动中小企业数字化转型方面加强合作，为中小企业健康发展作出更大贡献。

(责编：董童、李源)