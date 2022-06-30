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商务部：截至2021年底内地累计吸收香港投资超1.4万亿美元

2022年06月30日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者罗知之）商务部今日举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，截至2021年底，内地累计吸收香港投资超1.4万亿美元，占内地吸收外资总量的57.6%。

“香港回归祖国25年来，内地与香港经贸交流合作不断深化，水平不断提高，领域不断拓展。两地实现优势互补、共同发展，香港在融入国家发展大局中，成为国内大循环的重要参与者和联通国内国际双循环的重要促进者。”束珏婷说。

束珏婷介绍，回归25年来，商务部与香港特别行政区政府在经贸领域积极建立并完善合作机制，推动两地规则衔接、机制对接，通过签署《关于建立更紧密经贸关系的安排》及其系列协议，内地对香港已全面实现货物贸易自由化，基本实现服务贸易自由化，并在贸易投资便利化方面开展了丰富务实的合作。1997-2021年，内地与香港贸易额由507.7亿美元增至3603.3亿美元，增长了6.1倍，年均增长8.5%；截至2021年底，内地累计吸收香港投资超1.4万亿美元，占内地吸收外资总量的57.6%，内地对香港非金融类直接投资存量超8千亿美元，占内地对外非金融类直接投资的53.2%。香港作为重要贸易和投资通道的作用进一步发挥。

与此同时，商务部积极推动高质量建设粤港澳大湾区，实施商务领域支持大湾区建设的系列政策措施。大力支持香港参与共建“一带一路”，融入国家发展大局。2013年以来，香港与内地企业连续七年携手共同赴“一带一路”国家开展投资洽谈，吸引超过1000家当地企业参与，促成70多项投资合作意向。2021年，支持香港成功举办“一带一路”高峰论坛，期间，商务部与香港特别行政区政府签署《关于推进境外经贸合作区高质量发展合作备忘录》，共同推动香港参与助力“一带一路”建设走深走实。

此外，商务部还会同有关部门不断完善对港保供机制，保证供港鲜活农产品稳定供应和质量安全，有力支持香港民生改善，维护香港社会稳定。

(责编：罗知之、吕骞)

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