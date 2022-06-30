图为平房区城景。庞希猛摄

在黑龙江哈尔滨平房区（以下简称“平房区”）东安名苑小区的门口，双手拎着超市购物袋的小区业主张大婶对着门禁系统露了下脸，不到一秒大门便应声而开。提起智慧门禁系统，张大婶赞不绝口：“刷脸进入社区太方便了！提物品时候不必放下来掏钥匙开门。自从小区有了智慧门禁和人脸识别，物业、社区和民警都可以第一时间掌握情况，小区安全水平提高了，就像吃了颗‘定心丸’。”

在哈南第二大道上，同样是朝着家的方向，刘先生正开着车畅行无阻地享受驾驶的乐趣。如今，哈南第二大道每个路口的传感器可以通过数据精准感知车流变化，实时调整沿路的信号灯，使得车辆平均行程时间大幅缩短。倘若按照系统设计的55迈的速度行驶，就可以感受到“一路绿灯”的行车体验……

类似的场景在平房区并不鲜见，而这些惠民的成果正是平房区推进智慧城市建设的缩影。

治理数字化，平房区构建“数字底座”

早在2013年，平房区便率先发力智慧城市建设工作。2018年，平房区着手建设新型“智慧城市运营中心”。据了解，“智慧城市运营中心”相当于为城市安装了一个高度集成的智慧管理体系，用大数据帮助城市思考、决策、解决问题。通过对各项数据的积累汇总整合，为百姓提供24小时服务、为企业提供投资发展分析、为城市治理提供更加科学精准的研判。

依托于华为云技术，平房区智慧城市运营中心构建了以“1+2+N+2”架构体系为核心的新型“智慧城市运营中心”。“1”即为1个政务云平台；“2”即为华为云、中科曙光2个数据中心；“N”即为N个业务应用；“2”即为2个服务入口。

在这一架构的支撑下，平房区已经形成了党政机关数字化转型、数字政府、数字社会、数字经济等4大应用体系共19个系统的共享开发与汇集融合（包括协同办公、督办体统、慧通差旅、智慧防疫等），已成为善政、惠民的强大引擎。

目前哈尔滨市平房区已上线的视频云项目、时空云项目，依托华为云海量的存储能力及计算能力，支撑视频云项目的大量视频、图片分析处理，打造智慧平房、平安平房；支撑时空云项目实现实景三维地图、信息实时化、规划相关实景地图数据展示等，支撑了平房区在政务云平台方面发展。

在政务大数据方面，平房区建设了人口库、法人库、信用库等统一的政务大数据平台。平台汇聚城市管理各相关部门业务数据后进行集中展示和分析，通过加强数据开放、共享和数据治理，可以提升城市运行管理、政务服务、城市综合管理决策和产业转型升级等方面的综合能力。

智慧政务，打通协同办公壁垒

近日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，就顺应经济社会数字化转型趋势、充分释放数字化发展红利、全面开创数字政府建设新局面做出部署。

作为支撑社会运行的关键部门，党政机关的数字化转型尤为重要。依托城市运营中心的“数字基座”和“城市运营中心”，平房区上线了OA协同办公、督办系统、慧通差旅、无纸化会议、舆情平台、国资管理等30+应用系统，助力政府高效、协同办公。

比如，平房区采用WeLink与部门人员即时通讯，提前预防安全隐患；疫情期间，WeLink帮助平房区顺利召开多次线上会议；它还集成华为智慧屏，视频、投屏、数字化白板随意切换……实现了办公入口统一，人均工作效率也得到提升。

而慧通差旅，则打通了出差申请、出差审批、机票预订、酒店预订、垫资、预算管理、费用审计、智能行程等差旅业务全流程。“省时又省力！现在每次出差从审批到预定机酒，再到后期的报销结算等，都能在线上搞定，非常方便。”平房区政府公务员张先生说到。

日前，华为云联手合作伙伴举办主题为“聚焦县域发展的数字化未来”的《桑田岛时间》特别节目，华为中国区副总裁、华为云中国区总裁张修征在节目中谈道，“黑龙江哈尔滨平房区智慧城市做了十年，如今它通过数字化的手段和规则，来规范约束人的行为，通过行为长期积累形成习惯，通过习惯提升整个政府的数字化素养，继而进一步完善创新整个规则体系。这个过程非常震撼人心，也助推平房区成为东北黑土地上的一朵’太阳花’”。

从县域的建设规划到产业的布局，从一花一草到百姓身边的大事小情，看似琐碎，其实背后蕴含着庞大的智慧。将管理工作落实到每一寸土地，每一个角落，才是县域数字化的发力方向。 （杨曦）

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