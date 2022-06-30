人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中巴经济走廊首个水电投资项目卡洛特水电站投入商业运营

2022年06月30日17:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月30日电 （记者杜燕飞）记者从中国三峡集团获悉，中国三峡集团投资开发的中巴经济走廊首个水电投资项目——巴基斯坦卡洛特水电站29日全面投入商业运营。

航拍卡洛特水电站。受访者供图

卡洛特水电站位于巴基斯坦旁遮普省杰赫勒姆河上，于2015年4月破土动工建设，总装机容量72万千瓦，是中巴经济走廊能源合作优先实施项目，也是“一带一路”倡议下首个大型水电投资项目。

据介绍，卡洛特水电站建成投产后，年平均发电量32亿千瓦时，为巴基斯坦提供清洁能源供应，可满足当地约500万人用电需求，将缓解巴基斯坦电力紧张问题，预计每年可节约标准煤约140万吨，减少二氧化碳排放约350万吨。

卡洛特水电站水库。受访者供图

“在项目投资建设过程中，我们为当地社区建设学校、医院、道路等20多个公益项目，实施奖学金计划，开展生物多样性保护，积极促进与周边社区的融合发展。此外，项目每年为当地直接或间接提供4500多个就业岗位。”中国三峡集团有关负责人表示。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中巴经济走廊首个水电投资项目卡洛特水电站投入商业运营
　　人民网北京6月30日电 （记者杜燕飞）记者从中国三峡集团获悉，中国三峡集团投资开发的中巴经济走廊首个水电投资项目——巴基斯坦卡洛特水电站29日全面投入商业运营。 航拍卡洛特水电站。…
网络主播范思峰偷逃税被追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计649.5万元
　　人民网北京6月30日电 （记者车柯蒙）近期，厦门市税务局稽查局通过税收大数据分析，发现网络主播范思峰涉嫌偷逃税款，在相关税务机关协作配合下，依法对其开展了税务检查。 经查，范思峰在2017年7月至2021年12月期间，以直播带货方式取得销售收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税167.89万元，少缴其他税费100.56万元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部