人民网北京6月30日电 （记者杜燕飞）记者从中国三峡集团获悉，中国三峡集团投资开发的中巴经济走廊首个水电投资项目——巴基斯坦卡洛特水电站29日全面投入商业运营。

航拍卡洛特水电站。受访者供图

卡洛特水电站位于巴基斯坦旁遮普省杰赫勒姆河上，于2015年4月破土动工建设，总装机容量72万千瓦，是中巴经济走廊能源合作优先实施项目，也是“一带一路”倡议下首个大型水电投资项目。

据介绍，卡洛特水电站建成投产后，年平均发电量32亿千瓦时，为巴基斯坦提供清洁能源供应，可满足当地约500万人用电需求，将缓解巴基斯坦电力紧张问题，预计每年可节约标准煤约140万吨，减少二氧化碳排放约350万吨。

卡洛特水电站水库。受访者供图

“在项目投资建设过程中，我们为当地社区建设学校、医院、道路等20多个公益项目，实施奖学金计划，开展生物多样性保护，积极促进与周边社区的融合发展。此外，项目每年为当地直接或间接提供4500多个就业岗位。”中国三峡集团有关负责人表示。

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