税务总局：已查实骗取留抵退税企业1645户 挽回税款近35亿元
2022年06月30日17:10 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月30日电 （记者王震）国家税务总局30日举行落实新的组合式税费支持政策专题新闻发布会，国家税务总局稽查局副局长江武峰介绍，4月1日至6月29日，全国税务稽查部门已查实骗取留抵退税企业1645户，挽回留抵退税款20.34亿元，挽回其他税款损失14.33亿元。
江武峰表示，全国税务稽查部门对骗取留抵退税行为始终保持“零容忍”的高压态势，集中力量打早打小、打准打狠、曝光震慑。
一是加力推进协同打击。6月16日召开了六部门联合打击骗取留抵退税和骗取出口退税交流推进会，围绕联合分析研判、联合查办案件、联合督办大案、联合警示震慑等方面作出进一步部署，加力推进部门协作、增强工作合力，更加迅速有力打击骗取留抵退税违法行为。
二是加力开展精准选案。根据已查案件违法类型和手段，不断补充完善选案指标，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票、恶意造假骗取留抵退税的案源线索，运用税收大数据等相关数据，精准识别骗税风险，联合开展研判会商，筛查锁定对象后开展立案查处。
三是加力查处大要案件。集中优势稽查力量着力查办一批有影响、有典型性的大案要案。对骗税企业近3年各税种开展全方位检查，对涉嫌虚开发票企业上下游关联企业开展全链条检查，对帮助筹划骗税的黑中介、代账公司等开展一体式检查。截至6月29日，六部门已联合打击虚开骗取留抵退税团伙117个，涉嫌虚开金额893亿元，追回相关企业留抵退税9.67亿元，抓捕犯罪嫌疑人1165人，查处黑中介14个。
(责编：王震、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 网络主播范思峰偷逃税被追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计649.5万元
- 人民网北京6月30日电 （记者车柯蒙）近期，厦门市税务局稽查局通过税收大数据分析，发现网络主播范思峰涉嫌偷逃税款，在相关税务机关协作配合下，依法对其开展了税务检查。 经查，范思峰在2017年7月至2021年12月期间，以直播带货方式取得销售收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税167.89万元，少缴其他税费100.56万元。…
相关新闻
- 评论
- 关注