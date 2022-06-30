人民网北京6月30日电 （记者王震）国家税务总局30日举行落实新的组合式税费支持政策专题新闻发布会，国家税务总局稽查局副局长江武峰介绍，4月1日至6月29日，全国税务稽查部门已查实骗取留抵退税企业1645户，挽回留抵退税款20.34亿元，挽回其他税款损失14.33亿元。

江武峰表示，全国税务稽查部门对骗取留抵退税行为始终保持“零容忍”的高压态势，集中力量打早打小、打准打狠、曝光震慑。

一是加力推进协同打击。6月16日召开了六部门联合打击骗取留抵退税和骗取出口退税交流推进会，围绕联合分析研判、联合查办案件、联合督办大案、联合警示震慑等方面作出进一步部署，加力推进部门协作、增强工作合力，更加迅速有力打击骗取留抵退税违法行为。

二是加力开展精准选案。根据已查案件违法类型和手段，不断补充完善选案指标，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票、恶意造假骗取留抵退税的案源线索，运用税收大数据等相关数据，精准识别骗税风险，联合开展研判会商，筛查锁定对象后开展立案查处。

三是加力查处大要案件。集中优势稽查力量着力查办一批有影响、有典型性的大案要案。对骗税企业近3年各税种开展全方位检查，对涉嫌虚开发票企业上下游关联企业开展全链条检查，对帮助筹划骗税的黑中介、代账公司等开展一体式检查。截至6月29日，六部门已联合打击虚开骗取留抵退税团伙117个，涉嫌虚开金额893亿元，追回相关企业留抵退税9.67亿元，抓捕犯罪嫌疑人1165人，查处黑中介14个。

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