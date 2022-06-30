①

②

编者按

此时此刻，距离地面400公里的中国空间站，正悬浮在静谧而博大的宇宙中，履行其作为中国人“太空家园”和“太空实验室”的神圣使命。

从天宫一号到中国空间站，中国载人航天工程的发展始终与科普教育紧密相连，“天宫课堂”更是成为传播太空知识、播种航天梦想的重要平台。今后，载人航天飞行乘组将持续开展“天宫课堂”等一系列在轨授课活动，为广大青少年朋友奉献更加丰富多彩的太空科普盛宴。

6月28日，圆满完成神舟十三号载人飞行任务的航天员翟志刚、王亚平、叶光富在记者见面会上，和大家交流了为期6个月的在轨工作生活情况。本报编辑部特别邀请中国首位进驻空间站、首位太空行走的女航天员、“太空教师”王亚平，为我们讲述两度飞天圆梦、再上“太空讲台”的精彩故事。

那一刻，我仿佛听到花开的声音

我是神舟十三号载人飞行任务乘组航天员王亚平。作为“太空教师”，能够3次站在“太空讲台”，和大家分享科学的乐趣与奥秘，我感到特别满足与欣喜。和同学们一起“天地连线”的短暂时光，将成为我未来人生道路上极为珍贵的回忆。

成为一名教师，曾是我儿时的梦想。记得上小学时，语文老师会给我们讲一个个生动的小故事，数学老师会把枯燥的数字编进神奇的童话，体育老师是学生们的最爱，因为她会带着我们在学校操场上奔跑玩耍……

美好的时光总是转瞬即逝，玩着玩着，一不小心我们就长大了。到了中学，开始接触到深一点的知识了。老师能把深奥的物理化学知识，深入浅出地讲给我们听。那时候，我们仿佛能从一个简单的钟摆定律或一个化学反应中，窥到一点科学的奥秘，发现宇宙的美丽。

看着讲台上侃侃而谈的老师，我由衷地羡慕，梦想着有一天自己也能站上讲台，将我学到的知识毫无保留地传授给学生。老师，这个神圣又美好的职业，承担着传播思想文化的重任，在人类社会发展中起着重要的桥梁和纽带作用。这个“教师梦”，我一做就是十几年。

高中毕业，我有幸成为一名光荣的空军飞行员。飞上蓝天的同时，我与梦想中的讲台距离越来越远。后来，经过层层选拔，我入选解放军航天员大队。毋庸置疑，能成为一名航天员飞上太空，是令人喜悦的。不过，我也隐隐感觉自己今生再也无缘那个“教师梦”。谁知，命运之神再次向我招手，给予我实现梦想的机会。

2013年，入选神舟十号载人飞行任务乘组后，我得知自己即将能在太空给全国中小学生上一课时，我激动的心情无法言喻。当老师，这个魂牵梦萦的梦想终于要实现了！那一刻，我仿佛听到花开的声音，又仿佛有轮明月照进心房，那么清澈，那么明亮。

想象一下，上课前，同学们用稚嫩的声音喊出“老师好”“老师辛苦啦”；上课后，孩子们扬起天真的脸庞，一个接一个向“王老师”提问……这些都曾是我儿时最期待、最羡慕的画面。我内心仿佛涌起翻滚的波涛，等待圆梦那一刻的到来。

摄像机另一端，是成千上万双渴望知识的眼睛

每个人一生中，都会有许许多多的第一次，每个第一次都意味着未知和挑战，会或多或少给我们启迪。对于一个从来没有站上过讲台的人，第一次当老师的经历让我至今记忆犹新。

太空授课是中国载人航天史上第一次在轨开展的教育应用类任务，也是中国载人航天史上第一次面向全国、全世界开展科普教育活动。

使命，史无前例的光荣；责任，也史无前例的重大。神舟十号载人飞行任务乘组肩负这样一个神圣的目标出发了，我的内心充满兴奋和期待，同时又非常忐忑。

2013年6月20日，真正太空授课那一天终于到来了。虽然站在天宫里的只有我们3名航天员，面对的只是一个摄像机，但是我知道，在摄像机的另一端，有成千上万双渴望知识的眼睛正注视着我。那一刻，我感觉无比神圣和自豪。我为自己能够站在千千万万中小学生面前而自豪！

那次太空授课非常圆满，每个实验演示都很成功。从耳机里，我清晰地听到同学们惊讶又开心的笑声，也听到课堂里爆发出雷鸣般的掌声。梦想实现的瞬间，我觉得不管付出多少心血和汗水都值了。因为，课堂上孩子们的欢笑和掌声是最好的回报。

第一次太空授课很快就结束了，沉浸在课堂中的我意犹未尽，同学们也回味无穷。我似乎听到有孩子在问：“还有吗？还有吗？我还想看，太空太神奇了……”

“王老师”这个称呼，成为我完成神舟十号载人飞行任务中最大的收获。能够以老师的身份，在孩子们心中播种下航天梦想，开启他们的追梦旅程，我感到由衷的幸福和欣慰。

“飞天梦永不失重，科学梦张力无限。”这句话深深地扎根在每名学生心中。也许是对我“大力神功”的惊叹，也许是对用牛顿定律测量质量充满好奇，也许是被水膜实验呈现出水的无限张力所吸引，也许是对太空里高速旋转的陀螺着迷……第一次太空授课科普教育活动，激发了广大中小学生对宇宙空间的向往、对学习科技知识的热情，让他们逐渐走近航天、了解航天，也更加热爱航天。

如今，当年那些小朋友有的已进入大学，甚至走向社会。他们中的一些人一直保持着对航天的热爱，有的还成长为航天战线上的一员。

2019年，北京航空航天大学研究生王楠给我写了一封信。作为当年聆听太空授课的第一届“太空班”学生，她高考时选择了航天相关专业。她在信中说：“或许您不知道我是谁，但您早已成为我追梦路上向往的光。”后来，王楠研究生毕业，成为一名航天人……王楠追光逐梦的故事只是一个缩影，像她这样热爱航天、投身航天事业的孩子还有很多。

我还要感谢世界上首位“太空教师”巴巴拉·摩根女士。作为中国首次、世界第二次的太空授课主讲人，开讲前夕，我收到了她的来信。信中，她表达了对我们的问候和祝愿，并对太空授课给予热切的期盼和鼓励。

首次太空授课圆满成功，获得媒体的盛赞：“举重若轻的太空授课，不仅展现了我国的科技实力，展示了中国人的智慧和幽默，更播下了探索未来的火种。”

透过他们清澈的眼神，我看到了漫天星辰

太空，不只是所有小朋友神往的地方，也是所有航天员一直奔跑的方向。

时光飞逝，第一次太空授课已经过去9年。这9年里，我一直热衷科普，热爱与太空科学有关的点点滴滴。和同学们一样，我不断学习、沉淀、积累，期待与同学们再次相约太空课堂。

太空授课给予我的收获太多了，它让我和孩子们结下了深厚的师生缘，让我返回地面后仍然有机会和孩子们进行面对面的交流。从那些纯真可爱的目光里，我感受到孩子们对太空的向往、对未知世界的渴求；从那些五花八门的异想天开和奇思妙想中，我发现孩子们身上无穷的想象力。

一位教育家说过：“科学最伟大的进步是由崭新的大胆的想象力所带来的。”孩子们这种想象力，不正是祖国未来科技发展的希望吗？

我常常会想，是什么让我对“太空教师”这个称呼如此着迷？是什么让我对太空科普无限眷恋？慢慢地，我找到了答案：是神秘美丽的太空家园，是张力无限的科学梦想，更是孩子们渴求知识的眼神。透过他们那清澈的眼神，我分明看到美丽的太空，还有那数不过来的星辰。

入选神舟十三号载人飞行任务乘组后，按照任务安排，我将继续为孩子们传授太空知识。我的心情一如当年那般不平静：

——有激动，因为自己又能以“太空教师”的身份，和孩子们在太空相见。

——有遗憾，因为这次课上，第一堂太空课上那些同学已经“不当孩子好多年”，他们是否会与新的太空课堂失之交臂呢？

——有幸运，因为这次太空授课可以让更多孩子认识太空、了解太空，发现科学的魅力。

——更有期待，期待这次授课能够让更多孩子热爱航天、走近航天，让我们相识于航天科普，也能在航天事业里彼此遇见。

第二次走上太空讲台，我感到自己更加自信、从容。隔着屏幕，注视着孩子们那一双双渴求知识的目光，我浑身充满了力量。我总觉得，在这段师生缘里，我才是最享受、受益最多的那一个——因为这些孩子，我感觉自己还是青葱岁月里的那个我；因为这些孩子，我感觉再苦再累都有一股温暖的力量支撑着我；因为这些孩子，我甚至祈望未来每一天都像这一刻那么幸福。

再次梦圆，我做到了更好的自己

在中国空间站的太空授课，相比之前，有许多“硬件”和“软件”的改变。

空间站的课堂与天宫一号的课堂在很多地方不一样：天宫一号的课堂，我只能听到地面课堂传来的声音；空间站的课堂，我不但可以听到地面传来的声音，还可以看到清晰的画面。

作为“太空教师”，我也在改变。受益于时间的沉淀、知识的积累，在崭新的太空课堂上，我感到自己的内心更加充盈。

2021年12月9日下午，在太空课堂上，我和搭档叶光富展示水膜张力实验时，用到了一朵小纸花。那朵绽放在水球里的粉色小纸花，是我和女儿一起在地面折的。那朵花在实验中绽放得那么绚丽，如同我愿景中女儿瑰丽的未来。就在2022年9月，她将迎来一个人生新阶段：成为一名小学生。我想让那朵美丽的小花告诉女儿，未来求学路上，会有许多美好等待她去寻找；我也想通过那朵绽放的小花，告诉所有青少年朋友，只要播种梦想，一定会收获希望。

科学是浪漫的，也是神奇的。科学之美让人流连忘返，要看你能否乐在其中。太空的美妙之处在于，它可以展示地球上无法看到的景象，能够揭示地球上无法揭示的科学奥秘。比如：“点水成冰”的水球、拉不断的液桥、分不开的水和油等。这些看似简单的物理化学现象，解释起来大家都明白，但想要成功演示出来，还是要颇费一些脑筋。

比如太空冰雪实验，授课时同学们看到的是一个完美的画面：一个小水球悬浮在空间中，我用手中的毛根轻轻一点，水球瞬间结冰，变成发热的“冰球”。这是化学领域一个常见的结晶现象：常温下，过饱和乙酸钠溶液非常不稳定，一颗小小的灰尘，都可能诱发结晶。不过，想要完美呈现“点水成冰”的神奇效果，难度非常大。

也许大家不知道，这个备受欢迎、充满神奇魔力的实验差一点半路“夭折”。演练过程中，状况百出：一是带上去的过饱和乙酸钠溶液很少，每次飞行任务载荷几乎严苛到克级，我们没有太多演练的机会；二是我们第一次在太空演示这个实验，什么意外情况都可能出现。

为了完成“冰雪奇缘”实验，我们天地协同，做了多个预案。可是，几次演练实验都失败了。当大家几乎要放弃时，我用“不到黄河心不死”的执着，坚持完成这个实验，并把每一个可能出现的特殊情况都做好预案。

2022年3月23日下午，作为“天宫课堂”第一个出场的太空冰雪实验，提前出现结晶的状况，让我们措手不及。我们并没有慌乱，冷静地解决了问题，及时进行补救。最后，我们给屏幕前成千上万中小学生圆满呈现了“冰雪奇缘”的太空首秀。

除了展示有趣的物理化学现象，我们还把民族传统文化和奥运精神植入其中。扎染，是我国历史悠久的纺织染色工艺之一。别开生面的扎染展示，让这项宝贵的非物质文化遗产走出国门，飞向太空。传统文化与现代科技在我们手中完美融合，格外令人自豪。我们做出的成品很惊艳，扎染作品蓝白相间，淡雅纯净，有一种清新自然之美。蓝色和白色的组合也像极了我们在太空看到地球呈现出的颜色。

在“天地共迎奥运盛会”这个环节，我利用化学反应制作出“奥运五环”。原料并不复杂：一块镶嵌着五环的透明板、3种不同的无色溶液、3种酸碱指示剂，再加上几种其他溶液。在我们操作下，蓝色、黑色、红色、黄色、绿色，“奥运五环”的颜色依次完美呈现。太空失重条件下，“奥运五环”自由地飘浮起来，让我们在中国空间站感受到浓浓的冬奥气息。“更高、更快、更强”的奥运精神，与我们航天员不懈奋斗的精神气质不谋而合。

太空授课不仅形象生动地还原了课本上的物理化学知识，还将文化、艺术、体育等多重元素融入其间。太空授课的成功蕴含着这样一个道理：科学知识的力量和美的力量一直在我们身边，只要我们有双求索的眼睛，只要我们心中对未来充满渴望，就能发现这种力量。

就像《奔跑》这首歌里唱的那样：“随风飞翔有梦做翅膀，敢爱敢做勇敢闯一闯……即使再小的帆也能远航……”

在我们漫长的人生旅途中，只要孜孜求索，所盼势必皆可期，所求定会皆所愿。科学的美，或许就在于此。

梦想延续，让我们相约未来

2013年6月，第一次“天宫课堂”，全国有8万所学校、6000多万名学生同步收看；2021年12月，中国空间站第一次授课，不到一天时间里，全网相关报道的点击量已经达到21.1亿次，越来越多的人关注了我们的太空课堂；2022年3月，中国空间站第二次授课，仅微博相关话题阅读量就超过10亿次，被网友誉为“科普太空版，直播天花板”。

太空授课后，我收到许许多多小朋友的来信——

“王老师，是您给了我梦想，而我会像毛毛虫一样，慢慢地爬向树的顶端。总有一天，我会爬上去，像您一样，变成一只蝴蝶，飞向太空，实现梦想。”

“王老师，我一定会好好学习，将来也要当一名航天员，去探索美妙的太空，做一个对人类、对国家有用的人。”

“我们知道了，飞天不是轻轻松松就能实现的，航天员要经过长期艰苦卓绝、坚持不懈的训练，才能长出飞天的翅膀……”

太空授课仿佛一场润物无声的春雨，染绿了大地，滋润了无数孩子的眼睛。太空授课又像一阵暖暖的春风，温柔地吹向田野。无数绽放的蒲公英带着一朵朵白色的小伞，如同一颗颗航天梦想的种子，随风轻盈飞舞，飞向希望的天空。无论落在哪里，种子都会生根发芽，来年又开出一朵朵美丽的蒲公英花。

太空授课活动，在许多同学心中留下难以磨灭的印象，未来一定会伴随他们一生求索。在备课授课过程中，我也受到一次次科学知识的洗礼。太空探索永无止境，更多更神奇的科学知识需要我们一起去发现。

虽然太空课堂下课的铃声已经敲响，我也已经回到地球，但是科学知识的传递永不休止。心有凌云志，手可摘星辰。所有的未知，都值得去探索。所有的局限，都可以被超越。我期待着，万千学子在今后学习中，立少年凌云志，做脚踏实地人。

太空授课为同学们播种了梦想，也为我指明了未来奋斗的方向。在载人航天和科普教育事业里，我会竭尽所能，把太空科普教育与航天事业融为一体，永远做孩子们心中的“太空教师”。

当然，太空授课能够取得巨大成功和深远影响，和乘组每名航天员的努力分不开。记得第一次太空授课后，指令长聂海胜、摄影师张晓光和我热泪盈眶，我们的手紧紧牵在一起。我们为能共同圆满完成这样一个大任务而兴奋着、感慨着、激动着。这次空间站任务中，指令长翟志刚和航天员叶光富与我多次磨合，配合非常默契，两次太空授课顺利完成并呈现出各自独特的风采。

我们太空课堂的内容越来越丰富，离不开地面保障团队的大力支持。从课程设置到脚本撰写，再到切磋演练，科研保障人员付出大量心血。为完成系列太空科普活动，航天员系统总设计师黄伟芬付出太多心血。前期繁重的工作和大量的沟通，让她嗓子疼得说不出话。即便如此，她还坚持细致推敲太空授课的每一个细节。

载人航天是一项系统工程，具体到太空授课也是如此，必须启动集体智慧，发挥集体力量。太空授课时长有限，但它辐射和映照出的精神内涵是无限的。希望更多大朋友和小朋友在今后学习和工作中，能培养团结协作精神，充分发挥团队力量，使每个人都受益，从而站得更高，看得更远，走得更稳。

在后续空间站任务中，我们会通过建设科普教育基地、征集中小学搭载实验、航天员在轨授课、天地互动交流等多种形式，深入开展科普教育活动。相信通过我们的共同努力，一定会让更多人走近航天、热爱航天。

随着中国空间站实验平台日臻完善，相信未来的太空课堂一定会更加精彩。我们相约下一次课，不见不散！

图①：神舟十三号飞行乘组三名航天员在太空失重条件下展示“奥运五环”。

图②：“太空教师”王亚平演示“太空欢乐球”实验。

图片由神舟十三号载人飞行任务乘组提供

(责编：岳弘彬、牛镛)