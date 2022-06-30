新华社维也纳6月30日电（记者刘昕宇）石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国30日以视频方式举行第30次部长级会议，决定今年8月维持原定小幅增产计划。

欧佩克在会后发表声明称，此次会议再次确认第19次和第29次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，将8月的月度产量日均上调64.8万桶。

2020年4月，因新冠疫情等原因冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国、即“欧佩克+”合作机制达成减产协议。2021年7月，“欧佩克+”在第19次部长级会议上达成协议，同意从当年8月起根据市场情况每月将其月度产量逐步上调。

今年6月初，“欧佩克+”在第29次部长级会议决定，将今年9月的增产份额提前平均分配到7月和8月，因此“欧佩克+”今年9月及之后的产量目标未定。

近期，国际原油价格在每桶110美元左右高位徘徊。主要石油消费国此前曾多次敦促“欧佩克+”扩大增产规模，以平抑油价，缓解通胀压力，但“欧佩克+”坚持执行其适度增产计划。

欧佩克与非欧佩克产油国第31次部长级会议将于今年8月3日举行。

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