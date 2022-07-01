康 朴

时下，从手机平板、电脑电视，到高楼大厦外墙的高清大屏，随处可见的屏幕早已是我们日常生活不可缺少的一部分。拿手机来说，从单色屏到彩色屏，从显示屏到触摸屏，从小屏幕到全面屏，再到如今炫酷的柔性屏、折叠屏，屏幕的变化成为手机产业不断“进化”的生动缩影，也是中国显示面板产业后来居上的见证。

“缺芯少屏”曾是中国电子科技领域最大的痛点。本世纪之初，中国液晶电视屏幕完全依赖进口，而我们自主生产的屏幕只能用于电子手表。国内电视厂商不得不接受海外供应商坐地起价的现实，自己赚点微薄的组装费。对多数消费者来说，普通液晶电视1万多元的售价堪称奢侈，而今天有的70英寸液晶电视只要2000多元。

电视价格大幅下探，背后既有技术进步的因素，更是国产替代的成果。曾经的“卡脖子”领域，正成为产业创新高地。2021年，全球液晶屏出货量前3名被中国厂商包揽，排名第一的京东方出货量份额超30%，紧随其后的华星光电和群创也有亮眼表现。国产屏幕的“逆袭”，不仅带给更多消费者实惠，也为中国企业在激烈的市场竞争中立足提供坚实支撑。

国产屏幕厂商的崛起，凝结着科技工作者执着追求前沿技术、矢志创新攻关的心血。京东方通过海外收购获得进军液晶屏产业的入场券，进而消化、吸收、再创新，在学习中锻炼自己的工程师队伍，形成核心技术和研发能力，于2003年建成依靠自主技术的5代液晶屏生产线，吹响了中国屏幕产业奋起直追的号角。8.5代线、10.5代线、首条6代柔性屏生产线……不断迭代技术和开发新产品线，造就如今“全球每4块显示屏就有1块来自京东方”的格局，中国电子科技领域“少屏”难题已成往事。

以更大视野看，解决“少屏”难题凝聚起加快高端制造领域自主创新、努力实现高水平科技自立自强的勇气和决心。超高清屏、无边屏、折叠屏、透明屏……显示屏日益呈现高端化趋势，并与5G通信、超高清视频、人工智能、虚拟现实等新技术深度融合，描绘了一幅未来感满满的科幻画面，呈现出更加广阔的市场前景，也让高端显示屏幕成为未来产业竞争的关键领域。只有不断向着高技术产品发起冲击，才有机会占领今后数十年乃至更长时间的产业制高点，不再被人“卡脖子”。

创新最大的敌人，莫过于路径依赖；焕发创新的精气神，最关键的是要有自我否定的勇气。在一众中国厂商压力下，韩国电子巨头三星放弃LCD屏幕，主攻更高端的OLED屏幕。在今天看来，这一选择也许出于无奈，但从长远来看或许又将是引领产业潮流的新起点。眼下，折叠屏等高端产品发展远未成熟，但竞争早已开始。中国企业正勇敢走出“舒适地带”，以二次创业的精神突进创新“无人区”，期待“中国屏”呈现出更精彩的“画面”。

(责编：袁勃、杨光宇)